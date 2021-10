JK Rowling, nuovo libro: Il maialino di Natale, fiaba di speranza e coraggio

Il maialino di Natale, il nuovo libro di JK Rowling

Si intitola 'Il Maialino di Natale' e arriva sugli scaffali delle librerie di tutto il mondo dal 12 ottobre il nuovo libro di J.K. Rowling, il primo romanzo - per i lettori dagli otto anni in su - dell'autrice dopo la saga-best seller di Harry Potter.

In Italia la pubblicazione è a cura di Salani (qui l'annuncio ad aprile). In contemporanea uscirà anche nel Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Irlanda e India per il Gruppo Hachette, negli Usa e in Canada per Scholastic, e sarà tradotto in più di venti lingue.

Il protagonista è Jack, che adora il suo maialino di stoffa, Mimalino, detto Lino. I due sono inseparabili, nei giorni belli e in quelli brutti. Una vigilia di Natale, però, succede il peggio: Lino si perde. Jack non si scoraggia, è la vigilia di Natale, il giorno dei miracoli e in quella notte magica i giocattoli possono prendere vita.

Così Jack e il suo nuovo pupazzo, il Maialino di Natale si imbarcano in un piano audace. Insieme intraprenderanno un viaggio mozzafiato nella Terra dei Perduti, dove con l'aiuto di un portapranzo parlante, di una bussola coraggiosa e di un essere alato di nome Speranza cercheranno di salvare il miglior amico che Jack abbia mai avuto dal terribile Perdente: un mostro fatto di rottami che divora ogni cosa.

'Il Maialino di Natale' segue il ritorno di J. K. Rowling alla pubblicazione per i bambini avvenuto lo scorso anno con la fiaba 'L'Ickabog' serializzata online durante il lockdown (qui più dettagli su L'Ickabog).