La vita si impara. 50 meditazioni per una vita nuova. IL LIBRO

Una raccolta di testi delicati e poetici che ispirano riflessioni preziose su ciò che stiamo vivendo e guarda con saggezza e fiducia al futuro che ci attende. Fermarsi, concedersi una pausa dalla frenesia quotidiana, prendersi un po' di tempo per fare silenzio e dare voce ai nostri pensieri: sempre più spesso, ci appare come un lusso. Eppure è un'esigenza imprescindibile. In questo libro, Alberto Pellai mette da parte gli strumenti dello specialista per esplorare in modo profondamente umano, e a tratti poetico, i temi con cui ciascuno di noi si confronta guardandosi dentro, ma che non sempre riusciamo a mettere chiaramente a fuoco. Le sfide, i dolori, le fragilità; ma anche le speranze, gli affetti, gli slanci verso il futuro. Ciò che rende la vita un'avventura meravigliosa, che ogni giorno ci insegna qualcosa su noi stessi e sugli altri. Alberto Pellai ci offre spunti preziosi per fare luce negli angoli che troppo spesso trascuriamo e ci suggerisce riflessioni da elaborare, fare nostre, condividere. Cinquanta meditazioni, arricchite dalle illustrazioni di Enrica Mannari che potremo decidere di colorare con le sfumature che più rappresentano le nostre emozioni. Un libro da seguire linearmente come un cammino interiore, oppure da tenere sul comodino e aprire a caso, lasciando che ci interroghi e faccia risuonare dentro di noi vibrazioni inaspettate.

Alberto Pellai

È medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d’argento al merito della Sanità pubblica. È autore di molti bestseller per genitori, educatori e ragazzi, tra i quali Tutto troppo presto (2015), Girl R-evolution (2016). A quattro mani con Barbara Tamborini ha scritto, I papà vengono da Marte, le mamme da Venere (2016), L’età dello tsunami (2017) e Il primo bacio (2019), tutti editi da De Agostini. Sempre con Barbara Tamborini ha pubblicato La bussola delle emozioni (Mondadori, 2019), A song for you (De Agostini 2019) e Tabù. Come parlare ai bambini dei temi più difficili attraverso l'educazione emotiva (Mondadori 2020).