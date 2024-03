"Le brave ragazze vanno in paradiso, le cattive dappertutto": best seller

Le brave ragazze vanno in paradiso, le cattive dappertutto. In libreria il megaseller da 10 milioni di copie della psicoterapeuta Ute Ehrhardt: «Ecco le 15 regole per una vita realizzata e felice»

Dopo aver venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo, sbarca nelle librerie italiane in edizione rinnovata “Le brave ragazze vanno in paradiso, le cattive dappertutto” (Libreria Pienogiorno, € 18,90), il megaseller che insieme a “Donne che pensano troppo” di Susan Nolen-Hoeksema, presenza costante nelle classifiche italiane ormai da più di un anno, rappresenta il libro più venduto di sempre di psicologia femminile. Opera della psicoterapeuta Ute Ehrhardt, il saggio è diventato un clamoroso fenomeno del passaparola da donna a donna. «Ce n’è bisogno adesso più che mai», dice l’autrice, che ha stilato un elenco di 15 regole per una vita realizzata e felice che si possono imparare attraverso il volume. «Mi ha cambiato la vita» testimonia una lettrice su “Der Spiegel”, dove il libro è rimasto al Nº1 per oltre due anni, battendo ogni record.

Le 15 regole che si imparano in “Le brave ragazze vanno in paradiso, le cattive dappertutto”