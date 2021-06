Maria Martello, costruire relazioni intelligenti con mediazione dei conflitti

Questo libro vuole facilitare il compito fondamentale per il benessere di ciascuno: diventare competenti nel rapporto con noi stessi, con gli altri e con il mondo, applicando i principi della Mediazione dei conflitti secondo un modello filosofico-umanistico.

Le prime due parti del volume illustrano cosa rappresenta il conflitto per gli esseri umani e cosa significa intraprendere la via della mediazione, portando la profonda cultura di questa tecnica di al di fuori delle aule specialistiche e mettendola a disposizione di chiunque desideri scoprire o affinare le proprie competenze relazionali.

La terza parte offre invece un ricco e multidisciplinare laboratorio di attività (da seguire anche in gruppo) per acquisire e allenare le competenze necessarie a gestire i piccoli e grandi conflitti che incontriamo ogni giorno in famiglia, a scuola, nel mondo del lavoro.

Maria Martello, Costruire relazioni intelligenti, A relazionarsi si impara... ma nessuno lo insegna!, Edizioni San Paolo, 272 pagine, dal 16 giugno in libreria.

L'autrice

Maria Martello





E' formatrice alla Mediazione per la risoluzione pacifica dei conflitti secondo il modello umanistico-filosofico, di cui è ideatrice. Ha insegnato Psicologia dei rapporti interpersonali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia; già Giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni e la Corte d’Appello di Milano, è autrice di vari saggi, tra cui La formazione del mediatore. Comprendere le ragioni dei conflitti per trovare le soluzioni (Utet giuridica, 2014); Mediatore di successo. Cosa fare/Come essere (Giuffrè, 2011); Educare con Senso senza disSenso (FrancoAngeli, 2010).