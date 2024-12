Natale 2024: 5 idee regalo per gli amanti dei libri

The book of love di Kelly Link (Mercurio) - Interni

Natale può essere l’occasione perfetta per regalare un libro, a patto che non sia un libro qualunque. Qui abbiamo selezionato cofanetti di pregio, edizioni rare, volumi illustrati, serie complete. Dai fantasy al genere drammatico e romantico, ecco alcune idee brillanti per far felici i lettori.

1) La serie completa di Bridgerton di Julia Quinn (Mondadori)

Bridgerton in sé non è una novità del 2024, ma lo è l’edizione in hardcover a colori pastello che racchiude l’intera serie in quattro libri contenenti due episodi ciascuno, per un totale di otto. Lo strepitoso successo di questa storica saga familiare densa di amori, intrighi, pathos, ostacoli, avventure e molto altro, si deve dapprima alla pubblicazione dei libri a firma di Julia Quinn e successivamente alla serie Netflix che ne è stata ricavata, lanciandola a livello internazionale anche a un pubblico di non lettori. L’idea di questo “cofanetto” assolutamente adatto come regalo di Natale è venuta a Mondadori, che ne detiene i diritti, realizzando così nella collana Oscar Bestsellers un prodotto editoriale esteticamente bello, curato, da tenere in libreria e rileggere quando se ne ha voglia. Insieme ai quattro libri principali è possibile acquistare anche una scatola a parte, al cui interno si trovano il libricino Altre cronache di Lady Whistledown. 36 biglietti d’amore – Il primo bacio, il romanzo in hardcover Il duca e io a sé stante in un’edizione che rimanda alla serie e alcuni tarocchi disegnati con personaggi, momenti ed elementi simbolici della serie.

Si tratta quindi, nel totale, di un regalo natalizio non indifferente, di un certo valore anche economico, che verrà sicuramente apprezzato sia da chi ha già letto e amato la serie, sia da chi ancora non la conosce, ma è appassionato di romanzi storici e d’amore.

Poche parole a proposito di Bridgerton, per chi non ne abbiamo mai sentito parlare. La saga, firmata dalla prolifica Julia Quinn, si inserisce nel filone del romance storico, un genere che coniuga il fascino del passato con trame sentimentali capaci di catturare l’immaginazione. Articolata in otto volumi, ognuno dei quali dedicato a uno dei fratelli della nobile famiglia Bridgerton, la serie è ambientata nella scintillante Londra del periodo Regency, tra balli sfarzosi, scandali sussurrati e cuori infranti. L'intera serie è disponibile anche su Audible.

Il primo capitolo, Il duca e io, ruota attorno a Daphne, quarta figlia della famiglia, e al suo legame con il misterioso Simon Basset: tra un finto fidanzamento e un amore inaspettato, la storia getta le basi per l’intera saga. Il secondo, Il visconte che mi amava, racconta le avventure di Anthony, il primogenito, alle prese con un passato doloroso e una passione travolgente per Kate Sheffield; Benedict, protagonista di La proposta di un gentiluomo, vive invece una favola in stile Cenerentola, mentre Sophie, un’umile domestica, gli insegna il vero significato dell’amore. Gli altri volumi seguono a ruota i restanti fratelli: nel quarto Colin e Penelope si scoprono in Un uomo da conquistare, mentre Eloise sfida le convenzioni in A Sir Phillip, con amore. Il noto dongiovanni Michael Stirling in procinto di cambiare vita è il protagonista, insieme a Francesca, del sesto libro Amare un libertino, seguito da Tutto in un bacio e infine la chiusura con Il vero amore esiste, dove Gregory Bridgerton perde la testa per Hermione Watson, che è però innamorata di un altro uomo…

Il vero punto di forza della serie risiede nei suoi personaggi. I Bridgerton, con la loro unità familiare e i loro caratteri distinti, offrono un caleidoscopio di emozioni. Tra loro spicca la madre, Violet, una figura materna tanto protettiva quanto saggia, che guida i figli nel tumulto della società dell’epoca.

Julia Quinn ha spesso sottolineato, in interviste, il suo desiderio di creare storie che divertissero senza perdere profondità. “Scrivere questi libri è stato come offrire una finestra su un’epoca diversa, ma piena di emozioni universali” ha dichiarato, aggiungendo che il successo della saga sta nell’equilibrio tra leggerezza e intensità. Una serie, dunque, che non smette di affascinare, dimostrando che l’amore, con le sue infinite sfumature, è un tema senza tempo.

Questi quattro volumi editi nella collana Oscar Bestsellers si presentano a coppie in quattro colori diversi: il primo, di un delicato rosa con disegni di fiori ai lati e una finestra da cui si intravedono due figure al centro, contiene Il duca e io più Il visconte che mi amava; il secondo, giallo canarino, accorpa La proposta di un gentiluomo e Un uomo da conquistare; il terzo è invece verde mela, con all’interno A sir Phillip, con amore e Amare un libertino; infine il quarto è di un arancione molto tenue, destinato a concludere la serie con Tutto in un bacio e Il vero amore esiste. I disegni della cover sono di Laura Zuccotti, la traduzione di Antonella Pieretti.

Ovviamente è anche possibile acquistare i volumi separatamente, specie nel caso in cui non si abbia ancora letto nulla della Quinn o non si conoscano affatto le vicende dei Bridgerton, iniziando magari dal primo per poi proseguire se ci si appassiona. Tuttavia, come vero e proprio regalo natalizio, noi lo suggeriamo nella sua interezza, comprensivo della box a tiratura limitata che rende il tutto più unico, affascinante e anche divertente, se si considera il ruolo dei tarocchi. «Otto fratelli e sorelle. Una grande famiglia. Benvenuti nell’emozionante mondo dei Bridgerton». Così presenta la serie Mondadori, senza dimenticare che la trasposizione televisiva vi aspetta su Netflix.