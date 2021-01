Neri Marcorè legge Hugo Pratt: Ballata del mare salato, il primo Corto Maltese

Arriva in libreria per Emons Edizioni l'audiolibro de La ballata del mare salato, di Hugo Pratt, letto dall'attore Neri Marcorè. Il primo fumetto dedicato al personaggio di corto Maltese arriverà quindi in libreria e negli store digitali sotto forma di audiolibro l'11 febbraio prossimo.

Hugo Pratt tesse le traiettorie di un viaggio fra le isole sperdute dell’Oceano Pacifico, da cui affiorano naufraghi sperduti o pirati sanguinari dal passato oscuro. Personaggi leggendari che caratterizzano l’universo di Corto Maltese e che colpiscono per l’irruenza delle loro emozioni, per la voglia di vivere a dispetto di una natura matrigna e di un fato ostile. Protagonisti inconsapevoli e quasi indifferenti di fronte alla tragedia che coinvolge il resto dell’umanità: il primo conflitto mondiale della storia.





Hugo Pratt

è stato fumettista, scrittore e saggista italiano. Il suo Corto Maltese è uno dei più noti personaggi del fumetto italiano e internazionale.

Neri Marcorè

attore di teatro, di cinema, conduttore di programmi radiofonici e televisivi, imitatore di personaggi celebri. Per Emons ha letto i titoli della serie Diario di una schiappa, Filastrocche in cielo e in terra di Gianni Rodari, La storia di tutto di Giovanni Nucci, Candido di Voltaire, Il trattamento Ridarelli di Roddy Doyle e Come fermare il tempo di Matt Haig.