Premio Hemingway, Marino Sinibaldi conduce la serata di gala: i premiati

Sarà il presidente del Centro per il Libro e la Lettura, Marino Sinibaldi, vincitore del Premio Ischia e del Premio Flaiano, dal 2009 al 2021 direttore di Rai Radio3 e storico ideatore e conduttore del programma cult della rete Fahrenheit, a presentare la serata di gala del Premio Hemingway 2021, momento clou della 37esima edizione come sempre promossa dal Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine) con la Regione Friuli Venezia Giulia - Assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive, attraverso la consolidata collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.

Sabato 26 giugno, dalle ore 20, nell'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, il Gala del Premio Hemingway alternerà le interviste con i vincitori alla loro premiazione ufficiale: Marino Sinibaldi, giornalista e scrittore, sarà affiancato nel corso della serata dal presidente di giuria del premio, Alberto Garlini, dal direttore artistico di Pordenonelegge, Gian Mario Villalta, e dallo storico dell'arte Italo Zannier, entrambi componenti della giuria.

La scrittrice Dacia Maraini per la Letteratura, l'artista Franco Fontana per la Fotografia, lo scienziato Stefano Mancuso per l''Avventura del pensiero' e il regista Carlo Verdone nella sezione 'Testimone del nostro tempo' sono i quattro autori quest'anno insigniti del Premio Hemingway: ciascuno di loro terrà un incontro con il pubblico di Lignano Sabbiadoro nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 giugno.

Diventa così un piccolo festival la 37esima edizione del Premio dedicato ad Ernest Hemingway, che torna in presenza dopo un'edizione, quella 2020, completamente digitale. Venerdì 25 giugno, alle ore 18, al Cinemacity è in programma il primo appuntamento con l'artista Franco Fontana, Premio Hemingway 2021 per la Fotografia, in dialogo con lo storico dell'arte Italo Zannier.

La scrittrice Dacia Maraini, Premio Hemingway 2021 per la Letteratura incontrerà il pubblico venerdì 25 giugno, alle ore 21, al CinemaCity, in dialogo con il direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta sul tema "Amata scrittura". Il Premio Hemingway 'Avventura del pensiero' va allo scienziato Stefano Mancuso che converserà di "Plant revolution" sabato 26 giugno, alle ore 11.30, al Cinemacity, con la giornalista Simona Regina. Il Premio Hemingway 'Testimone del nostro tempo' va infine al regista Carlo Verdone che sabato 26 giugno, alle ore 17, al Cinemacity, dialogherà intorno ai temi del suo libro La carezza della memoria con il presidente di giuria del Premio, Alberto Garlini.