Premio Strega 2024, annunciata la dozzina dei finalisti. Ecco libri e autori

Premio Strega 2024: annunciati i 12 libri finalisti che si disputeranno l’edizione di questo anno. Ecco qui libri e autori:

1- Sonia Aggio, Nella stanza dell’imperatore (Fazi), proposto da Simona Cives.







2- Adrián N. Bravi, Adelaida (Nutrimenti), proposto da Romana Petri.







3- Paolo Di Paolo, Romanzo senza umani (Feltrinelli), proposto da Gianni Amelio.









4- Donatella Di Pietrantonio, L’età fragile (Einaudi), proposto da Vittorio Lingiardi.









5- Tommaso Giartosio, Autobiogrammatica (minimum fax), proposto da Emanuele Trevi.







6- Antonella Lattanzi, Cose che non si raccontano (Einaudi), proposto da Valeria Parrella.







7- Valentina Mira, Dalla stessa parte mi troverai (SEM), proposto da Franco Di Mare.









8- Melissa Panarello, Storia dei miei soldi (Bompiani), proposto da Nadia Terranova.









9- Daniele Rielli, Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale (Rizzoli), proposto da Antonio Pascale.









10- Raffaella Romagnolo, Aggiustare l’universo (Mondadori), proposto da Lia Levi.







11- Chiara Valerio, Chi dice e chi tace (Sellerio), proposto da Matteo Motolese.







12. Dario Voltolini, Invernale (La nave di Teseo), proposto da Sandro Veronesi.







Il Premio Strega, riconoscimento letterario promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, con il sostegno di Roma Capitale e Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con BPER Banca, media partner Rai, sponsor tecnici Librerie Feltrinelli e SYGLA – ha annunciato oggi la selezione della dozzina della LXXVIII edizione nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano. I 12 titoli sono stati scelti tra le 82 opere proposte quest’anno dagli Amici della domenica, il Comitato direttivo del premio, composto da Pietro Abate, Giuseppe D’Avino, Valeria Della Valle, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Dacia Maraini, Melania G. Mazzucco, Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine.

Premio Strega 2024, Mazzucco (presidente): "Panorama di libri frastragliato e contradditorio, ma esaustivo"

"Le opere presentate quest’anno al premio Strega dagli Amici della Domenica offrono un panorama frastagliato e contraddittorio, ma esaustivo, sulla narrativa contemporanea in lingua italiana", ha spiegato Melania G. Mazzucco, presidente del Comitato direttivo. "Abbondano - ha osservato - le narrazioni oblique e non finzionali, composite, di taglio saggistico, memoriale o confessionale. Ma ritorna il romanzo d’impianto più classico, sia d’ambiente contemporaneo sia storico, con una lingua media, spesso intarsiata di dialetto, e un ritmo rapido, talvolta adattato alla serialità televisiva. All’opposto, svariate scritture sperimentali propongono impervie esperienze di lettura, in polemica e apprezzabile attitudine di resistenza alla prepotenza delle mode e del mercato".

Nel corso della conferenza stampa è stato ricordato Ernesto Ferrero, scrittore Premio Strega 2000 con il romanzo N., componente del Comitato direttivo dal 2017 al 2023, tra le figure più rilevanti della cultura italiana, per circa vent’anni alla direzione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Legato da profonda amicizia al Premio, è stato fra l’altro il curatore delle Opere di Maria Bellonci nella collezione dei Meridiani.

Strega 2024, crescono i votanti del premio: passano da 660 a 700

Tra le novità rilevanti di questa edizione, crescono ulteriormente i votanti del premio passando da 660 a 700, per l’aumento dei voti collettivi dei circoli di lettura delle Biblioteche di Roma (da 15 a 20) e degli Istituti italiani di cultura nel mondo (da 30 a 35), che contribuiscono alla formazione della giuria esprimendo ciascuno 7 votanti, per un totale di 245 studiosi, traduttori e appassionati della nostra lingua e letteratura residenti all’estero. Gli aventi diritto di voto sono dunque così suddivisi: 400 voti degli Amici della domenica, 245 voti dall’estero, 25 voti collettivi espressi da scuole, università e circoli di lettura delle Biblioteche di Roma, 30 voti di lettori forti scelti nel mondo delle professioni e dell’imprenditoria. Entrano a far parte degli Amici della Domenica Roberto Andò, Alessandro Baricco, Anna Bonaiuto, Giulia Caminito, Giordano Bruno Guerri, Mauro Mazza, Antonella Polimeni, Loretta Santini e Roberto Vecchioni. Nella serata finale, che si terrà giovedì 4 luglio come di consueto nel giardino del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e in diretta televisiva su Rai 3, sarà ripristinato lo scrutinio dal vivo degli ultimi cento voti espressi dalla giuria.

Mentre la proclamazione della cinquina finalista si terrà mercoledì 5 giugno al Teatro Romano di Benevento. I libri in gara concorreranno alla undicesima edizione del Premio Strega Giovani e saranno letti e votati da una giuria composta da oltre mille studentesse e studenti provenienti da 106 scuole secondarie superiori in Italia e all’estero. La proclamazione del libro vincitore si terrà in giugno.

Anche quest’anno gli autori candidati e finalisti del Premio Strega parteciperanno allo Strega Tour: 26 tappe in tutta Italia e una all’estero, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, in cui potranno incontrare i lettori. Nei mesi di aprile e maggio, inoltre, presso la Casa delle Letterature di Roma, presenteranno al pubblico i loro romanzi. L’illustrazione è di uno dei più noti artisti attivi nella moda e nell’editoria, Andrea Tarella, la cui Strega d’autore allestisce un immaginario composito di idee, storie e personaggi germoglianti da una testa immersa in un sogno notturno.