Rai Libri, Marco Frittella nuovo direttore: "Obiettivo ampliare l'offerta"

Marco Frittella nuovo direttore editoriale di Rai Libri

Da lunedì 14 marzo Marco Frittella assume la Direzione editoriale di Rai Libri. Ad annunciarlo l'Amministratore Delegato di Rai Com Angelo Teodoli che ha aggiunto: "L'arrivo di un professionista come Marco Frittella è sicuramente un segnale molto positivo per Rai Libri e per il suo sviluppo in un settore in crescita.

Si rafforza così quel satellite mediatico che con la scrittura, racconta i personaggi e le tematiche del servizio pubblico radiotelevisivo. L'obiettivo è quello di ampliare un'offerta volutamente generalista, quindi vastissima dal punto di vista degli argomenti, che è la stessa identità della Rai".

