Sara Tommasi: "I retroscena della mia vita, dall'infanzia al matrimonio"

Quando credi di aver perso tutto, è proprio lì che non devi mollare: Sara questo lo sa bene, e mentre passeggia sulla spiaggia, ripensa alla sua vita. Ogni orma lasciata sulla sabbia al suo passaggio è un ricordo.

Le vengono in mente i momenti più belli dell'infanzia: quando viveva ancora con i suoi genitori, una coppia di simpatici figli dei fiori, forse tra i primi vegetariani in Italia. O ancora, il profumo dei dolci che inebriava le sue giornate quando andava in pasticceria dai nonni materni a Terni, sua città natale.

Sara guarda il cielo, passa un aereo, e la sua mente vola in America, dove, grazie al nonno paterno che le pagò il viaggio, trascorse due anni pregni di esperienze, tra Miami e New York. Lì visse una lunga storia d'amore con un ragazzo americano, troppo geloso per poterle stare accanto.

E mentre la brezza marina le scompiglia i capelli, la memoria va ai suoi anni universitari: studentessa modello, consegue la laurea col massimo dei voti in economia presso la Bocconi, a Milano, città da lei sempre agognata. Ma le sue velleità sono altre: il mondo patinato dello spettacolo la aspetta e lei non si fa attendere. Diventa così la Sara Tommasi popolare e riconosciuta da tutti.

Il libro, inoltre, è ricco di aneddoti relativi alla sua carriera artistica, raccontando le collaborazioni importanti con Fabrizio Frizzi, con il quale ha condotto un programma su Rai Uno, Gerry Scotti e Michelle Hunziker a "Paperissima Sprint", Simone Ventura a "Quelli che il calcio" ma, anche, della volta che ha prodotto con il nonno pasticciere la Torta per Roberto Benigni, per il Film "La Vita è bella".

Un libro che racconta la Sara dall'infanzia fino all'evento più importante al quale ha partecipato, ossia il suo matrimonio. Ma anche l'incontro a Savona con gli amici Angelo e Beppe a sostegno delle persone deboli. Infine, in quarta di copertina un pensiero scritto da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ha voluto, così, dare il suo supporto.

Il libro è acquistabile, oltre che in tutte le librerie, tramite i Digital Stores Mondadori, Feltrinelli, Ubik, Amazon ecc. Il 13 novembre alle ore 17 si terrà il firmacopie presso il Mondadori Point di Corso Vecchio a Terni, con la partecipazione di Raffaele Riccardi, relatore, e dell'Assessore alla Cultura del Comune di Terni, avv. Maurizio Cecconelli.