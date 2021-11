Se bambi fosse trans? Un libro per riflettere sul senso della transizione

Se Bambi fosse trans? sarà presentato alla Camera dei Deputati del Messico da Salma Luévano Luna, la prima deputata transgender del paese. Intanto l’Italia blocca la legge anti-omofobia Ddl Zan dopo un voto segreto del Senato.

Due notizie che non dovrebbero fare notizia: l’elezione di Salma Luévano Luna al Congresso dei deputati messicano e il blocco del Ddl Zan. Per quanto riguarda la prima, La casa editrice Libera Editorial augura "a Salma un buon lavoro, che fino a prova contraria non ha nulla a che fare con l’orientamento sessuale o l’identità di genere. Eppure non c’è titolo che non specifichi questo dettaglio sulla Deputata. A lei e a tutta la sua squadra vanno i nostri ringraziamenti non solo per essersi interessati al romanzo Se Bambi fosse trans? pubblicato lo scorso settembre, ma anche per essersi impegnati a presentarlo alla Camera il prossimo 23 novembre come ulteriore arma contro la discriminazione e l’ignoranza".

Dall’altra parte dell’oceano, in Italia, paese di origine dell’autore del romanzo, Emiliano Reali, ha suscitato scalpore e indignazione la recente notizia del blocco del Disegno di Legge Zan, la proposta di legge contro l’omofobia e la transfobia che prende il nome dal suo ideatore, Alessandro Zan, deputato del Partito Democratico e attivista per i diritti civili.

Questa legge ha cercato di introdurre la differenziazione tra sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere nella Costituzione italiana, che è almeno vent’anni indietro rispetto alla media europea in termini di diritti civili. E si è dimostrato: non solo il Senato italiano, in un trionfo dell’ultradestra, ha rovesciato la legge che voleva punire i crimini d’odio contro le persone LGTBI o disabili, ma lo ha fatto tra applausi scroscianti, come se stesse rivivendo le emozioni dell’ultima Eurocup.

Fortunatamente, gran parte dell’opinione pubblica italiana e internazionale ha condannato duramente queste immagini, dimostrando che le aule politiche non sempre riflettono il pensiero di una comunità. E che forse in quelle aule servirebbero più persone come Salma, non per la loro identità di genere, ma per il loro coraggio nel combattere contro concetti fortemente retrogradi, discriminatori e fondamentalmente ignoranti.

Emiliano Reali e Libera Editorial, da parte loro, si uniscono a questa lotta contribuendo con il loro personale granello di sabbia: un libro. Niente di rivoluzionario o fuori dal mondo, Se Bambi fosse trans? è un romanzo che scava nella vita del suo protagonista, un giovane che riflette sulla possibilità della transizione.

Il libro non omette i dettagli di un processo che forse la maggior parte di noi non osa nemmeno immaginare, ma il tono delicato ed empatico dell’autore, frutto anche di molti anni di lotta per i diritti civili, fa sì che la storia sembri finalmente quello che è: normale. E questo sì che è rivoluzionario.

