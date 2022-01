Simone Pedersoli, I sogni hanno le ruote: vivere al massimo con la disabilità

Simone Pedersoli, l'influencer in sedia a rotelle che racconta come vivere al massimo anche con disabilità e malattie. Lettera ad Affaritaliani.it

"Ciao, mi chiamo Simone Pedersoli e ho 23 anni. Da quando sono nato abito in un bellissimo paesino chiamato Sacca in Provincia di Brescia. Ha poco meno di 1000 abitanti, è disperso in mezzo ai monti e ci conosciamo tutti. Quando ero piccolo i miei amati genitori subito notarono che avevo difficoltà nei movimenti. Dopo varie visite i dottori constatarono che queste difficoltà erano dovute da una malattia genetica... la SMA 2.

È una malattia rarissima che con il passar del tempo indebolisce tutti i muscoli. Non ho mai camminato e per spostarmi già all'età di 3 anni utilizzavo una carrozzina elettrica. Sono stato fortunatissimo ad avere due genitori come i miei. Non mi hanno mai fatto pesare nulla... anzi... mi hanno fatto sentire sempre speciale. Grazie a loro ho imparato ad amare la vita, a gustarmi ogni piccola cosa che il mondo mi offre e a stare bene!

Tante volte, magari le persone che non mi conoscono bene, mi chiedono come vivo la mia disabilità. La vita per me è stupenda come la sto vivendo adesso! Non voglio nulla di più e nulla di meno. Secondo me per riuscire ad apprezzare a pieno le cose belle della vita, ogni tanto devi anche incontrare delle difficoltà! La SMA fa parte di me! Non la vedo come una cosa brutta, anzi! Se non ci fosse non sarei io. La SMA fa parte di Simone e Simone non sarebbe Simone senza SMA. È una cosa per me normale ma che fa riflettere. Ora lasciamo da parte la malattia che è un argomento noioso e ripetitivo ahah vi racconto un po' quali sono le mie passioni.





La cosa che mi appassiona di più sono le auto: amo i motori! Fin da piccolo il mio sogno è quello di avere una Ferrari. Negli ultimi anni io e papà abbiamo molto pensato al nostro futuro. Il nostro sogno più grande sarebbe quello di girare il mondo partecipando a raduni e fiere con una bella macchina sportiva. La passione c’è, il sogno anche... mancano le palanche ahah. Per adesso mi basta la mia super carrozzina. È come una Ferrari per me! L’ho fatta areografare tutta con delle fiamme e ci tengo molto.

Come hobby e spero in un futuro diventi anche un lavoro, uso molto instagram. Su Instagram (@simonepedersoli) sono molto seguito e ho raggiunto da poco i 55 mila follower. Tutti i giorni mi racconto e cerco di mandare un messaggio importantissimo. Bisogna sorridere sempre e vivere la vita con un po’ di sana follia. Penso che questi siano gli ingredienti per la felicità. Ti invito a dare un’occhiata al mio profilo Instagram. Grazie alla mia pagina ho conosciuto persone fantastiche! Sono diventato amico di personaggi importanti. Conosco bene i Ferragnez e ho regalato un salame a Rocco Siffredi ahah.





Nel mio profilo ci sono i post dove racconto bene queste amicizie. La mia vita è piena di colpi di scena e momenti speciali! Ho scritto un libro (I sogni hanno le route) racconta un po’ tutto per dimostrare che anche con una disabilità come la mia si può vivere al massimo e gli ostacoli sono solo nella nostra testa. Ho pubblicato con Piemme Mondadori il 26 ottobre 2021.

Ultimamente ho aperto anche un profilo TikTok e ho raggiunto da poco i 160 mila follower. Non so come ho scritto questa mail ahah non sono molto bravo a scrivere. Spero di aver centrato il punto e mandato il mio messaggio. Sarebbe bello fare un articolo su di me. fatemi sapere. Un’altro mio sogno, forse il più grande è quello di andare in tv e raccontare anche lì la mia storia. Si potrebbe lanciare un appello? Grazieee"





