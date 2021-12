"Trump positivo al Covid lasciò la Casa Bianca nonostante il divieto medico"

Trump positivo a un tampone Covid tre giorni prima del dibattito elettorale con Biden: la rivelazione nel libro dell'ex capo dello staff dell'allora presidente Usa

Trump era positivo al Covid tre giorni prima del suo primo dibattito elettroale a settembre 2020 con Joe Biden: a sostenerlo è Mark Meadows, capo dello staff dell'allora presidente degli Stati Uniti, in un libro di prossimo uscita (il 7 dicembre negli Usa), The Chief's Chief, che il Guardian ha letto in anteprima.

Secondo Meadow, Trump era risultato negativo al secondo test fatto dopo quello positivo e ha quindi ripreso le sue solite attività, compresa la partecipazione al dibattito elettorale, sostenendo che il primo fosse solo un falso positivo. Donald Trump ha commentato la vicenda parlando di vere e proprie fake news, aggiungendo che il libro "si riferisce chiaramente a un test rapido falso positivo" e di "non aver avuto Covid prima o durante il dibattito".

Le rivelazioni invece, secondo il Guardian, dimostrerebbero che la Casa Bianca di Trump non ha preso sul serio il virus anche quando si era diffuso al suo interno e tra il personale della campagna elettorale, fino a mandare il presidente in ospedale, dove ha avuto bisogno di ossigeno supplementare e trattamenti sperimentali.

Mark Meadows sui suoi social ha sostenuto la versione di Trump e in un'intervista a Newsmax ha affermato che la storia è stata montata dalla stampa: "Il presidente ha ragione, sono notizie false. Se hai davvero letto il libro, il suo contesto, capisci che parla di un falso positivo. Il presidente ha fatto un tampone e poi altri due test dopo quello che lo dava negativo durante il dibattito".

L'editore del libro, All Seasons Press, non ha risposto alle richieste di commento. Gli assistenti di Trump si sono più volte rifiutati di rivelare quando l'ex presidente è stato testato durante la settimana del dibattito, alimentando il sospetto che fosse effettivamente positivo mentre era sul palco con Joe Biden.

Il 2 ottobre 2020, Trump twittawa che lui e la first lady Melania avevano contratto il Covid. Considerando che il 26 settembre, secondo quanto riportato nel libro di Meadows, The Donald aveva già ricevuto un responso di positività, c'è da chiedersi quando effettivamente si fosse contagiato. Già in pecedenza il moderatore dle dibattito, Chris Wallace, aveva affermato di ritenere che Trump potesse aver contratto il Covid al momento del confronto con Biden, in base al periodo di incubazione del virus.

Secondo Meadows, il medico della Casa Bianca aveva avvertito di impedire a Trump di uscire in quanto positivo al coronavirus ma il presidente aveva comunque presenziato a degli eventi pubblici quello stesso giorno e nei successivi.

Anthony Fauci, interpellato sull'argomento, ha affermato di non essere a conoscenza dei fatti, ma che chiunque risulti positivo dovrebbe isolarsi da altre persone: "Non parlerò specificamente di chi ha messo a rischio chi, ma direi per tutti che se sei positivo dovresti metterti in quarantena". Biden ha invece liquidato la questione dicendo ai giornalisti: "Non penso all'ex presidente".