Vangelo secondo TikTok: il prete 2.0 che spiega come restare liberi sui social

I social sono aziende con l'obiettivo di fare business raccogliendo le nostre informazioni. Ci sono certamente dei rischi, ma nono-stante tutto essi ci permettono di comunicare con il mondo e di essere creativi. E allora? Come sopravvivere agli algoritmi usandoli a nostro vantaggio?

Da questo dilemma attualissimo prende le mosse la coinvolgente e più che mai urgente riflessione di un sacerdote 2.0, che ha superato su TikTok i 2 milioni di Mi Piace. Ci sono grandi possibilità nella nostra era ipertecnologica sempre più interconnessa e le piattaforme del web hanno aperto nuove frontiere per condividere contenuti positivi, educativi e, perché no, anche evangelici.

Per don Mauro Leonardi c'è un metodo efficace per usare i social in modo intelligente e restare liberi di pensare con la propria testa, senza lasciarsi plagiare nei pensieri e nelle azioni. Ha scritto questo manuale - traboccante di dati, di case history e di esempi - per i tantissimi fan che lo seguono e per coloro che desiderano muoversi da protagonisti nell'universo social, sopravvivendo al diluvio di immagini e informazioni, di hater e fake news, di challenge e furti di identità, di consumismo indotto e narcisistica ostentazione di sé. Perché c'è il bello di TikTok, ma bisogna sapere come trovarlo.

Editore: Terra Santa

Collana: Saggi

In commercio dal: 22 aprile 2021

Pagine: 176

EAN: 9788862408608

L'autore

Mauro Leonardi

Nato a Como il 4 aprile 1959 da Paolo e Paola, primo di quattro figli. Nel 1988 è ordinato sacerdote da San Giovanni Paolo II e da allora vive a Roma. Dal 2015 abita presso il centro Elis, nel quartiere Casal Bruciato, dove svolge il suo lavoro pastorale. È il cappellano del liceo dell’accoglienza SAFI Elis e collabora con il suo ministero nella parrocchia di San Giovanni Battista in Collatino. Il suo primo romanzo è Quare (Ares, 2000) Nel 2003 esce Mezz’ora d’orazione (Ares), tradotto anche in spagnolo, polacco e ucraino. Nel 2011 viene alla luce Come Gesù (Ares, con un’edizione spagnola nel 2015) che dà il nome al suo blog. Nel 2012 esce il suo secondo romanzo, Abelis (Lindau). Il Signore dei Sogni (Ares, 2015) è il suo ultimo saggio. Da novembre 2018 è volontario ex art. 17 nel carcere di Rebibbia.

A marzo del 2020 viene pubblicato, dalla casa editrice Diarkos il suo saggio “Le religioni spiegate ai giovani”. A ottobre dello stesso anno pubblica il volume “Il diario di Paci – L’amore non basta per amare”, il romanzo che raccoglie le sue 152 poesie dell’omonima raccolta. Ad aprile 2021, a seguito della sua popolarità su TikTok, pubblica un libro “Il vangelo secondo TikTok” (Ed. Terra Santa, 2021).