Woody Allen, la biografia esce in Italia ma non negli Usa

Le proteste dei dipendenti di Hachette e la pubblicazione annullata in America

A seguito delle proteste di molti dei suoi dipendenti, la casa editrice americana Hachette cancella l'autobiografia del noto quanto controverso regista newyorkese Woody Allen, "Apropos of Nothing", la cui pubblicazione era stata annunciata per il 7 aprile 2020. Dopo la notizia della pubblicazione del libro molti dipendenti della sede di New York di Hachette, sono scesi in piazza a protestare manifestando solidarietà verso Dylan e Ronan Farrow, figli del regista. Dylan, che ha accusato il padre di averla molestata all'età di 7 anni, ha definito la pubblicazione dell'autobiografia "un tradimento". La stessa opinione è stata esternata anche da suo fratello Ronan che è, fra l'altro, uno degli autori dell'editore americano. Ronan Farrow ha annunciato di voler tagliare i ponti con la casa editrice. Il figlio di Allen infatti, come riporta Slate, aveva ritenuto la dicisione dell'editore di pubblicare Apropos of nothing "selvaggiamente poco professionale" e mancante "di etica e compassione per le vittime di abusi sessuali".

"A proposito di niente" in Italia uscirà il 9 aprile

In Italia l'editore La Nave di Teseo conferma invece la pubblicazione che avverà, come da programma il 9 aprile 2020. Elisabetta Sgarbi della casa editrice dichiara: "è mia intenzione rispettare gli accordi con l'autore" e "spero che questo libro sia di aiuto alle librerie italiane in sofferenza in questo momento".