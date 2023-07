Lutto per Francesco De Gregori, morta la moglie "Chicca" Gobbi

E' morta "Chicca" Gobbi, la moglie di Francesco De Gregori

E’ morta a 71 anni Alessandra Francesca Gobbi, la moglie di Francesco De Gregori, da lui soprannominata affettuosamente "Chicca". La notizia anticipata dal sito Dagospia è stata confermata dallo staff del cantautore. La donna combatteva da tempo con una grave malattia, la situazione era precipitata nei giorni scorsi. I funerali si terranno a Roma nella giornata di domani sabato 22 luglio.

L'amore tra Alessandra e Francesco de Gregori era nato tra i banchi di scuola, poi coronato dalle nozze il 10 marzo 1978. Dall'unione sono nati i due gemelli Marco e Federico. Ma non è tutto. De Gregori e Chicca Gobbi condividevano da sempre la passione per la musica. A questo proposito, si ricorda la tournée del 2018 durante la quale si sono esibiti ogni sera insieme, sul palco, in un duetto. Il loro non è stato solo un lungo amore quindi, ma anche un sodalizio artistico, vissuto con discrezione fino alla fine.