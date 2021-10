Manovra, Bonetti: ridurre carico fiscale come leva di crescita

La ministra delle Pari opportunità e delle Politiche familiari, Elena Bonetti, ha parlato della possibilità nella Manovra di destinare al cuneo fiscale le risorse derivate dal taglio delle tasse. "E' un ragionamento che si deve fare all'interno della delega fiscale, che abbiamo sostenuto, e che porta ad una riduzione del carico fiscale e a un suo processo di semplificazione. Gli obiettivi sono chiari: si lavora su Irpef, Irap, ci sono alcuni elementi come usare la leva fiscale per sostenere e incentivare il lavoro femminile e giovanile", le sue parole a Radio24. "Un'occasione importante, unica: abbiamo insistito perchè questo accadesse: è la prima volta che ragioniamo su una riduzione del carico fiscale di questo livello, proprio come leva di crescita".

Donne: Bonetti, parità di genere valore per sistema produttivo

"La parita' di genere e' diventata ed e' stata riconosciuta come uno degli elementi di valore anche di carattere produttivo per il sistema economico. Uno dei progetti chiave del Pnrr e' l'introduzione della certificazione per la parita' di genere", ha spiegato la ministra Elena Bonetti a Radio 24. "In manovra abbiamo chiesto che si crei un fondo per dare premialita' alle aziende che portino avanti politiche che promuovano carriere e competenze femminili". E sottolinea: "Oggi per accedere ad un appalto pubblico nell'ambito del Pnrr - ha ricordato - una impresa deve garantire, ad esempio, trasparenza rispetto alla parita' salariale, deve fare una rendicontazione rispetto alle proprie politiche che tutelino la parita' e l'equita' di trattamento tra le donne e gli uomini. Ma anche premialita' come bilancio di genere ed un vincolo sull'assunzione del numero di donne e di giovani nell'ambito delle nuove assunzioni che arriveranno.