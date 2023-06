Marco Mengoni si prende Padova: "Nessuno può decidere cos'è una famiglia"

Marco Mengoni attacca la Procura di Padova dal palco del suo concerto: "Non si può decidere cos'è una famiglia"

Marco Mengoni in concerto a Padova, da dove ieri è partito il suo tour, ha attaccato la decisione della Procura di impugnare 33 atti di nascita di bambine e bambini con due mamme (rettificando il cognome e cancellando quello della seconda mamma) registrati dal sindaco Sergio Giordani dal 2017 a oggi. "Una cosa dovrebbe essere proibita, poter decidere cos'è una famiglia e decidere sui bambini", così ha parlato l'artista prima di cantare la canzone "Proibito".

"Amore e proibizione non sono parole che vanno troppo d'accordo - ha proseguito poi Megoni - Non possono convivere perché non c'è proibizione o limitazione in amore. E oggi, dato che siamo a Padova, vorrei aggiungere un'altra cosa. Una cosa che non dovrebbe essere è poter decidere cosa sia una famiglia e decidere sui bambini. Spero che ognuno di voi trovi l’amore e la felicità che si merita, spero riusciate ad essere felici sempre per godere di ogni momento di questa vita".