Bambini, Original Marines e Lego Italia ancora insieme per il Natale 2020

Parte domani per concludersi il 16 dicembre la nuova promozione in store e on line di Original Marines che, per celebrare la favola e la magia del Natale 2020, prevede dopo il successo dello scorso anno ancora un’esclusiva partnership con Lego Italia. Il brand, infatti, ha scelto di festeggiare le prossime festività natalizie insieme a tutti i bambini e alle loro famiglie svelando l’imperdibile promozione che vede protagonisti gli amati set Lego Italia: regali che significano creatività, fantasia, originalità all’insegna del divertimento.

“La promozione Christmas 2020, che ci vede per il secondo anno consecutivo insieme a Lego Italia, rafforza la connessione emotiva sempre più profonda del nostro brand al proprio pubblico”, sottolinea Rocco Rella, direttore Marketing & e-commerce di Original Marines. “Quest’attività, pervasa da vero spirito natalizio, si inserisce nel più ampio e articolato piano di comunicazione che ha visto per tutto il 2020 lo sviluppo di progetti speciali dedicati ai bambini e alle loro famiglie: un’ulteriore occasione per interagire e festeggiare con loro anche con piccoli gesti e attenzioni che fanno la differenza”.

Presso tutti i punti vendita e sul sito Original Marines, a fronte di un acquisto del valore di 70 euro, i clienti avranno la possibilità di ricevere in regalo uno dei quattro fantastici play set Lego Italia: il Duplo, avventura sottomarina, adatto ai più piccoli, City, polizia eerea, per costruire storie ed emozionanti avventure, Friends, salone di bellezza, per chi ama il mondo del beauty e del fashion, e Lego Classic, mattoncini creativi, per trascorrere momenti indimenticabili con tutta la famiglia.

“Torniamo a collaborare volentieri con Original Marines per il secondo Natale”, commenta Camillo Mazzola Marketing director di Lego Italia. Il mondo dei mattoncini Lego e quello dell’abbigliamento Original Marines sono accomunati da un’attenzione verso i bambini, la famiglia, i dettagli e la creatività che li rendono perfetti, insieme, per la promozione delle prossime festività. Sono contento di far felice i bambini che ci seguono da sempre e mi auguro di stupire i piccoli che ancora non ci conoscono. Il nostro obiettivo è infatti quello ispirare e sviluppare tutti i costruttori del domani tramite il gioco e l’apprendimento”.

La promozione sarà supportata da una strategia digital, una campagna stampa sui principali media nazionali e una campagna radiofonica su tutto il territorio nazionale, vetrine personalizzate e materiale below the line dedicato