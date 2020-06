Borbone, i campioni di danza sul ghiaccio raccontano la nuova linea del caffè

“...Caffè Borbone è magica emozione, è l’incontro ideale tra piacere e gusto, il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, è pura armonia. Il suo gusto è unico, il suo aroma è inconfondibile, e ha dentro tutta la magia di Napoli. Caffè Borbone, magica emozione, provalo con la tua macchinetta…”.

Da domenica è questo il copy del nuovo spot di Borbone, un messaggio semplice, conciso, che avvalendosi della presenza dei campioni del mondo di “Danza su ghiaccio” Anna Cappellini e Luca Lanotte, vuole raccontare la magica emozione del Caffè napoletano, in una chiave emozionale che pone l’accento sulla compatibilità, l’armonia e la raffinatezza.

Tutto diventa perfezione quando innovazione e gusto s’incontrano generando un piacere unico, quando tutto è avvolto da un equilibrio perfetto che appaga i sensi. Caffè Borbone in questo spot vuole raccontare l’armonia che nasce dalla sinergia di più elementi, come la qualità del caffè e la tecnologia delle macchine da caffè più diffuse sul mercato, che adattandosi vicendevolmente generano piacere, se non quella di una coppia indissolubile come quella di Anna e Luca, che fa da sempre dell’armonia e dell’eleganza la propria chiave del successo?

Entusiasti, i campioni del mondo di danza su ghiaccio e coreografi di Opera on Ice, commentano così, la loro presenza nello spot: “Siamo onorati e orgogliosi di essere stati scelti dalla Societa’ Borbone per rappresentare la compatibilità, la sinergia, l’eleganza e l’emozione che il pattinaggio sul ghiaccio sa trasmettere proprio come il Caffè Borbone, un’eccellenza del made in Italy e la struttura Ice Lab di Bergamo dove abbiamo realizzato lo spot”.

Il direttore marketing e comunicazione Mario De Rosa, così commenta il progetto comunicativo di Caffè Borbone: “Continua la strategia di comunicazione volta all’esaltazione di ogni singolo prodotto attraverso la comunicazione emozionale che rapisce i sensi. Il nostro intento è di raccontare il valore utilizzando momenti emozionali molto affini al prodotto”.

La campagna, pianificata da MediaCom (GroupM), sarà on air dal 7 giugno per due settimane sulle principali emittenti televisive. Lo spot è stato prodotto dalla casa di produzione Indiana Production. Alla regia Marcello Lucini, fotografia Marco Alfieri, copy Tiziana Martini, executive producer Karim Bartoletti, senior producer Silvia Bergamaschi, post producer Alga Pastorelli.