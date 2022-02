Fandango Club entra nell’Osservatorio Branded Entertainment

OBE si allarga con l'ingresso del gruppo attivo nella live communication e nel brand entertainment

L'Osservatorio Branded Entertainment (OBE), l’Associazione che studia e promuove la diffusione sul mercato italiano del branded entertainment come leva strategica per la comunicazione integrata di marca, annuncia l’ingresso tra i propri Associati di Fandango Club, branded entertainment company che integra all’interno del proprio network la filiera completa della creazione e produzione di contenuti e di eventi - live, ibridi e digitali - per i brand. Con la sua offerta diversificata, Fandango risponde all’esigenza delle aziende delle industry più diverse di creare per i propri target esperienze rilevanti e indimenticabili, innovando linguaggi e piattaforme e utilizzando soluzioni tecnologicamente avanzate. Con queste premesse, l’ingresso della branded entertainment company in OBE è una scelta coerente con la visione strategica di posizionarsi sempre più come interlocutore privilegiato per tutto ciò che riguarda la produzione di eventi e contenuti branded, soprattutto in chiave digitale.

Il Gaming nuova frontiera della comunicazione integrata di marca

Tra i settori presidiati con maggior successo da Fandango c’è la nuova frontiera del Gaming, con format e appuntamenti dedicati, sia fisici che digitali. Games e videogames, esports, comics, cosplayer, entertainment, rappresentano oggi un polo attrattivo trans-mediale e trans-generazionale che coinvolge una audience - anagraficamente ampia e variamente assortita - di appassionati, e vere e proprie community, con le quali il mercato è chiamato a instaurare una relazione solida e funzionale.

“Siamo orgogliosi di entrare a far parte di OBE, l’Osservatorio che per primo ha inteso promuovere la leva del branded entertainment, per il grande impatto che ha per il business e per lo sviluppo di tematiche sociali che coinvolgono soprattutto le nuove generazioni. – dichiara Michele Arlotta, Head of Sales di Fandango – Fandango Club ha dimostrato di saper interpretare questo bisogno mettendo a terra i più grandi eventi proprietari sul territorio e, da qualche tempo, sviluppando anche una serie di contenuti di grande valore per le piattaforme digital e social, e che, in futuro, saranno declinati anche per il Metaverso”. La naturale evoluzione in metaverso di alcuni dei format proprietari del Gruppo ha infatti dato il via a una serie di attività educational che Fandango Club propone al mercato attraverso un processo di formazione dedicata alle aziende e ai principali stakeholder, rispetto a funzionalità e possibili scenari che il metaverso può riservare ai brand e alle community di riferimento. Un’attività pensata nell’ottica di promuovere l’utilizzo consapevole degli strumenti a disposizione per offrire la migliore tipologia di contenuto nelle principali aree tematiche presidiate dalla branded entertainment company: gaming, kids&family, health&beauty e food.

Simonetta Consiglio: "Con Fandango arricchiamo la nostra offerta"



“Siamo molto felici di dare il benvenuto in OBE a Fandango Club, un Gruppo che con la propria offerta diversificata coniuga comunicazione e intrattenimento, con format innovativi in ambito digitale e di live Communication. – dichiara Simonetta Consiglio, Direttrice Generale di OBE – La loro expertise, anche sul gaming e sui nuovi territori del branded entertainment, è un contributo che arricchirà ulteriormente l’Osservatorio e l’offerta dei servizi di OBE per tutti i suoi Associati”.

