The Corporate Factory, nasce il primo laboratorio italiano di brand journalism

Brand journalism, nasce The Corporate Factory: il primo lab italiano

Nasce The Corporate Factory. Prende forma il primo lab italiano di brand journalism, branded content, storytelling, content creation & publishing, dedicato ad aziende, enti, istituzioni, organizzazioni, Pubblica Amministrazione, a chiunque abbia la necessità di narrare e di narrarsi.

Come scrive Primaonline.it, la Factory rappresenta il realizzarsi del progetto di due agenzie: Core, guidata da Pierangelo Fabiano e BiWise, di Giuliana Carosi e Daniele Chieffi, e nasce per ideare e costruire contenuti data driven di alta qualità, narrazioni transmediali, content strategy, video stories, data visualization, graphic telling, social storytelling e distribuirli attraverso un network editoriale qualificato.

The Corporate Factory mira a diventare il punto di riferimento del settore, unendo vision, alta professionalità giornalistica, narrativa e innovazione in una nuova dimensione produttiva che riconosce, organizza e produce le storie aziendali per ottenere differenziazione competitiva, attraverso contenuti di qualità, organizzati in format innovativi e diffusi attraverso i network di partner editoriali nazionali, online e offline.

Il Brand Journalism, secondo The Corporate Factory, si basa sull’applicazione delle tecniche giornalistiche alla narrazione d’impresa ed è fondato sui valori-notizia che rendono una storia rilevante per gli stakeholders. La Factory crea storie basate sui fatti e sulle notizie. Equilibrate, documentate e verificabili, interessanti e tempestive, attraverso format multimediali e crossmediali, che integrano testi, video, audio e fotografia per narrazioni che si sviluppano su tutte le piattaforme fisiche e digitali.

Il progetto unisce l’esperienza giornalistica di Daniele Chieffi, da tempo protagonista del Brand Journalism e del branded content in Italia, e di Giuliana Carosi con l’esperienza e competenza professionale di Pierangelo Fabiano che dice: “le imprese ci chiedono sempre di più di valorizzare il loro contenuto in modo efficace e allo stesso tempo innovativo, senza perdere mai di vista la qualità".

