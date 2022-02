MTV Cribs Italia 2: Jacobs a Cassano, Elettra e.. quanti vip! Intervista a Cecilia Padula (ViacomCbs Italia)

MTV CRIBS ITALIA 2: DA RIKI A JACOBS, ELETTRA LAMBORGHINI, CLIZIA INCORVIA E... QUANTE GUEST STAR

Mtv Cribs Italia torna con la seconda stagione che permetterà agli spettatori di entrare nelle case delle celebrities facendone scoprire qualcosa in più della loro vita e della loro quotidianità. Dal 16 febbraio in onda ogni mercoledì alle 21.00 sul canale Sky 131 e in streaming su NOW arrivano due puntate a settimana di uno dei programmi più cult della rete. "Per dare qualche numero a livello social – la prima stagione – ha raccolto più di 13 milioni di video views e un totale di 67 milioni di impression", spiega ad Affaritaliani.it Cecilia Padula, Senior Director Entertainment, ViacomCBS Italia.

Tante le special guest star protagoniste. Qualche nome? Si parte in musica con Riki (non solo cantante, ma anche grande esperto di design) passando per il campione olimpico Marcell Jacobs, senza dimenticare Antonio Cassano con la moglie Carolina Marcialis, Ludovica Pagani ed Elettra Lamborghini, Andrea Damante e la fidanzata Elisa Visari, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. E molti altri vip che daranno vita a una seconda stagione di Mtv Cribs Italia piena di sorprese. Non solo. Sul canale Young & Fabulous disponibile su Pluto TV – il servizio di televisione lineare in streaming gratuito di ViacomCBS – mercoledì 16 febbraio, a partire dalle 13.00, trasmetterà la maratona della stagione completa, che terminerà proprio a ridosso della premiere della seconda stagione su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) in prima tv assoluta. E sui profili social ufficiali di MTV Italia sarà inoltre possibile godere di una serie spinoff super esclusiva: una vera e propria Caccia al Tesoro che avrà come giocatori le guest star di MTV Cribs Italia. MTV prima di salutare i protagonisti di ogni puntata ha infatti lasciato loro un regalo, ma lo ha nascosto nella crib! Attraverso una serie di domande sulla loro vita i protagonisti devono trovare gli indizi che li porteranno alla fine a scoprire il loro regalo.

Marcell Jacobs -Lapresse



"Il cast spazia dagli influencer più in voga sui social, agli artisti più amati della scena musicale, dagli sportivi ai personaggi tv", racconta Cecilia Padula. Che preannuncia ad Affaritaliani.it le sorprese in serbo da Mtv Italia nei prossimi mesi: da Ex on the beach a Queen of The Universe.

MTV CRIBS ITALIA E LE NOVITA' DI MTV: INTERVISTA A CECILIA PADULA (VIACOMCBS ITALIA)

Torna MTV Cribs Italia, quali novità dobbiamo aspettarci da questa stagione?

Si dal 16 febbraio arriva in prima serata su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) la seconda stagione di MTV Cribs Italia, un format che ci ha portato grande soddisfazione e sul quale abbiamo deciso di puntare nuovamente e di questo siamo molto contenti. Per dare qualche numero a livello social – la prima stagione – ha raccolto più di 13 milioni di video views e un totale di 67 milioni di impression. Partendo dal presupposto che, format che vince non si cambia, anche per la seconda stagione siamo voluti rimanere fedeli al concetto di “casa” non solo come architettura e arredamento ma anche e soprattutto come specchio dei personaggi che la abitano, come mezzo per indagare i loro gusti, le loro manie, gli oggetti che amano, andando alla scoperta di racconti intimi ed inaspettati dei personaggi ritratti nel loro “nido”, nella loro quotidianità. Una nostra personale declinazione rispetto alle versioni internazionali del format che si focalizzavano più sul lusso, sulle stravaganze ed eccentricità tipiche di star e celebrities d’Oltreoceano. La vera novità sono i personaggi coinvolti nel programma: il cast spazia dagli influencer più in voga sui social, agli artisti più amati della scena musicale, dagli sportivi ai personaggi tv. È un cast davvero vario che settimana dopo settimana ci regalerà dei racconti inediti dei personaggi che siamo abituati a vedere sotto i riflettori.

Il format di MTV Cribs Italia come si posiziona sulla rete?

MTV è un brand che propone un giusto bilanciamento tra entertainment e musica. Negli anni abbiamo abituato il nostro pubblico a spaziare tra programmi più intimi come 16 Anni e Incinta o Catfish, a contenuti musicali di respiro internazionale come i vari MTV Unplugged, passando per il mondo dei reality con Ex on the Beach Italia e le varie declinazioni internazionali. Pertanto, nel brand MTV si inserisce perfettamente un prodotto come MTV Cribs Italia che, anche in questa nuova edizione, presenta un cast molto variegato in grado di soddisfare i gusti del pubblico di ragazzi che ci seguono. Una strategia, questa, che ci ha premiato e la dimostrazione arriva anche del grande seguito che il brand continua ad avere: sul sito registriamo 5 milioni di utenti unici al mese e 14 milioni di pagine viste al mese mentre sui social gli account di MTV hanno 4.5 milioni di fan.

Tra i programmi e i format in onda su MTV, quali saranno le conferme e che novità state preparando per gli spettatori nel corso di questo 2022?

MTV Cribs Italia andrà in onda per 7 settimane – con due episodi a settimana – quindi fino a fine marzo. Poi arriveranno le nuove stagioni di Ex on the beach UK e Ex on The beach US e, a seguire, Why are you hiding me? (uno spin off di Catfish) e, da fine maggio, Queen of The Universe che farà parte di un’ampia campagna a tema MTV Pride.

MTV ritroverà anche gli zombie di Fear the Walking Dead con la settima stagione? E se sì quando potrebbe andare in onda?

Ci stiamo lavorando. Fear The Walking Dead fa parte di una delle ‘anime’ di MTV e cerchiamo sempre di soddisfare il nostro pubblico, anche se ad oggi non abbiamo altri dettagli da darvi.

