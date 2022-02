Facebook News debutta in Francia, il "giornale" di Meta si espande in Europa

Facebook News, al via il servizio in Francia: dopo Usa, Uk, Germania e Australia il "giornale" di Zuckerberg debutta Oltralpe

Facebook News arriva anche in Francia. La divisione del colosso di Mark Zuckerberg, dedicata esclusivamente a contenuti giornalistici, dando maggiore visibilità ai media e a notizie provenienti da fonti autorevoli e verificate, dopo Stati Uniti, Australia, Regno Unito e Germania, debutta Oltralpe.

Facebook News arriva in Francia, entro maggio disponibile per tutti gli utenti

La Francia è dunque il quinto paese in cui il social lancia il servizio. Inizialmente, Facebook News sarà distribuito a un piccolo numero di utenti francesi, per arrivare a renderlo gradualmente disponibile per tutti entro maggio.

“Oltre al classico feed di notizie di Facebook, con i contenuti condivisi da amici e contatti, News è il luogo in cui forniamo solo informazioni provenienti da fonti verificate”, ha spiegato Jesper Doub, direttore per la partnership di Meta con i mezzi di informazione per l’Europa.

Facebook News in Francia: l’accordo con l’Alliance for General Information Press

L’iniziativa arriva dopo la firma dell’accordo quadro con l’Alliance for General Information Press (Apig), annunciato da Facebook in ottobre, che prevede di remunerare gli editori di quotidiani per due anni per l’utilizzo dei loro contenuti.

Spazio dunque a giornali nazionali come Le Figaro, Le Parisien, o Les Echos, ma anche a testate locali, come Le Télégramme, Nice-Matin o Sud Ouest. Nelle previsioni del social network americano, però, c’è di allargare le collaborazioni con nuovi partner come L’Equipe, Libération, RMC o Voici, solo per citarne alcuni.

Gli utenti avranno ampi margini di personalizzazione, scegliendo editori e testate che voglio leggere. News poi proporrà delle sezioni su temi specifici, dal business allo sport, alla tecnologia, e spazi per approfondimenti legati a eventi rilevanti, come le elezioni.

