Freelance: gli strumenti del marketing per avere successo

Freelance: come distinguersi sul web attraverso le corrette strategie di marketing

Il mondo dei freelance è affollato e competitivo. Una volta poteva bastare un veloce passaparola per creare una nicchia di clienti fidelizzati, ma oggi il successo richiede qualche passo in più con gli strumenti giusti per creare consapevolezza online. Scopriamo quindi di cosa hai bisogno per distinguerti e attirare nuovi clienti online. Sei completamente preparato, hai aperto la tua partita IVA e realizzato i biglietti da visita, ma non hai clienti.

Il miglior strumento per farsi conoscere è agire online. Non a caso sono state create apposite app per liberi professionisti che forniscono servizi per promuovere la propria attività a seconda della professione, ma in linea di massima, le vie migliori sono:

creare un proprio sito web; aprire un blog; curare il proprio profilo social; considerare la possibilità di affidarsi a pubblicità a pagamento.

Dominio e sito web: come crearsi un'immagine online mirata

Prima di aprire un sito, è opportuno scegliere un nome di dominio facile da ricordare e scrivere. Innanzitutto, bisogna verificarne l'effettiva disponibilità e registrarlo subito. Una volta che il dominio sarà effettivo, si può procedere con la creazione del sito web. Si tratta di uno strumento di marketing molto potente per i liberi professionisti. Il tuo sito può essere una vetrina per il tuo lavoro, presentarsi online ed essere riconosciuti come un professionista competente e di fiducia è fondamentale.

Per sviluppare un portale possiamo rivolgerci a uno sviluppatore di siti web professionista, affrontando i relativi costi. Tuttavia esistono delle piattaforme apposite, che permettono di creare un sito fai da te in meno di un'ora. Assicurarsi quindi di inserire la propria storia, cioè una pagina dedicata al 'Chi sono'. Successivamente, passare ai servizi offerti, magari inserendo fotografie di alta qualità. Infine, non dimenticarsi di aggiungere una pagina dedicata ai contatti per farsi trovare dai possibili clienti.

Queste sono le informazioni di base, ma nulla vieta di inserire portfolio, widget, iscrizione alla newsletter, recensioni dei clienti e così via. Un altro aspetto importante riguarda la SEO (Search Engine Optimization), ovvero l'ottimizzazione dei motori di ricerca. Farsi trovare su Google è infatti molto importante per attirare clienti.

Creazione di un blog e pubblicità a pagamento: come fare?

I blog sono un altro strumento importante per i freelance. Essi infatti permettono di parlare di argomenti rilevanti per la propria professione o settore ed essere riconosciuti come persone competenti. Ancora una volta, anche nel blog dovremo scrivere articoli ottimizzati per i motori di ricerca per potersi posizionare. Per questo è fondamentale inserire delle parole chiave pertinenti con il proprio lavoro.

Anche i social media possono essere un altro prezioso strumento di marketing per i liberi professionisti se usati con giudizio. Innanzitutto, bisogna scegliere la piattaforma più in linea con la propria professione, e poi ricordarsi che si tratta di un profilo di lavoro. Non possiamo quindi comportarci come su un profilo personale, inserendo contenuti sul tempo libero o la famiglia, ma dobbiamo mantenere un tono formale.