Melegatti alla Christmas Run Verona ed è sempre più accanto agli italiani

Presentata a Verona, all’esterno di Palazzo Barbieri, la Melegatti Christmas Run Verona ‘Special edition’. Un evento che quest’anno diventa speciale perché dura ben dodici giorni durante i quali gli italiani possono iscriversi e partecipare, attraverso la corsa o la semplice passeggiata. Con l’hashtag #melegattichristmasrunverona i partecipanti posteranno foto sui social costruendo un percorso corale che tutti ci auguriamo sia di auspicio non solo per l’imminente Natale ma soprattutto per il post-covid. Iscrizioni online su www.christmasrun.verona.it.

Melegatti sponsorizza anche quest’anno la famosa Christmas Run che ogni anno raduna oltre 7mila partecipanti nel cuore di Verona vestiti con il tipico abito di Babbo Natale e pronti a percorrere diversi chilometri in una gara divertente e piena di solidarietà.

”La Melegatti sostiene sani stili di vita, l’impegno sportivo e le buone iniziative di solidarietà, tutti elementi molto presenti nella tradizionale Melegatti Christmas Run che quest’anno nella ‘Special edition’ aggiunge obiettivi più ampi come il coinvolgimento di tutti gli italiani. Ed è dunque naturale per il brand dolciario da sempre più vicino agli italiani sponsorizzare l’evento” dichiara Massimo Nichele, responsabile marketing della Melegatti.