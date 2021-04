Caltagirone Editore rinnova il team: Azzurra nuovo presidente del gruppo

Azzurra Caltagirone nominata presidente, Alessando e Francesco Jr vice

Il nuovo Cda della Caltagirone Editore nomina Azzurra Caltagirone nuovo presidente e Alessandro Caltagirone e Francesco Caltagirone jr vice. La decisione è stata presa oggi dopo l’assemblea che ha approvato il bilancio 2020 e nominato il collegio dei sindaci per il triennio. A Roma ha avuto luogo, come riporta Prima Online, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti del gruppo, nel rispetto delle misure Covid.

Il Gruppo ha chiuso l’esercizio 2020 con ricavi a 119,9 milioni di euro (135,9 milioni di euro nel 2019). Il Margine operativo lordo, positivo, si attesta a 5,5 milioni di euro (2,5 milioni euro al 31 dicembre 2019). Il risultato netto di Gruppo è stato negativo per 44,3 milioni di euro dopo la svalutazione d’immobilizzazioni immateriali a vita indefinita per 57,4 milioni di euro (negativo per 30,6 milioni di euro nel2019 dopo la svalutazione di attività immateriali per 39,8milioni di euro). La posizione finanziaria netta di 86 milioni di euro (93,4 milioni di euro al 31 dicembre 2019). Il Patrimonio Netto consolidato di Gruppo è stato pari a 339,3 milioni di euro (408,2 milioni al 31 dicembre 2019). Su proposta del Cda non è stato deliberato alcun dividendo per l’esercizio 2020.





L’Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2021 – 2023 e approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ed espresso parere favorevole sulla seconda sezione della medesima Relazione.