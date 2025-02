Achille Lauro a Sanremo 2025 con “Incoscienti Giovani”: testo completo e significato

Per la sua quarta partecipazione in gara al Festival di Sanremo, Achille Lauro torna sul palco dell’Ariston con “Incoscienti giovani”, una ballad intensa e nostalgica che racconta l’amore tormentato di due ragazzi di periferia. Come spiega lo stesso artista, il brano è ispirato a una storia vera, nata ai margini del Grande Raccordo Anulare di Roma, dove sogni e voglia di riscatto si mescolano a una quotidianità segnata da difficoltà e desiderio di libertà.

Lauro, già noto per i suoi look e le sue esibizioni di forte impatto, stavolta predilige un mood più retro, lasciando spazio a versi malinconici e melodie evocative. “Incoscienti giovani” si propone di celebrare quella spensieratezza e incoscienza tipiche dell’età giovanile, in cui si vive la passione senza paura del futuro. Di seguito, il testo completo:

Incoscienti giovani

(di D. Simonetta - P. Antonacci - L. De Marinis - S. Manzari -

D. Nelli - M. Ciceroni - G. Calculli - D. Simonetta - P. Antonacci)

Oh… bambina

Tutto quello che hai passato è un’università

E tuo padre non tornava la sera

L’hai visto solo di schiena

Lui non sa cosa è stare insieme

No, lo so gli vuoi bene

L’amore è come una pioggia sopra Villa Borghese

E noi stiamo annegando, naufragando è un romanzo

Sono solo a fare a botte con gli amici miei

Sto strisciando verso il letto e non ci sei

Amore mio veramente

Se non mi ami muoio giovane

Ti chiamerò da un autogrill

Tra cento vite o giù di lì

Di amore muori veramente

Se non ti amo fallo tu per me

Ti cercherò in un vecchio film

Per sempre noi incoscienti giovani

Incoscienti giovani

Oh… bambina

Dormivamo in un Peugeot

Sì noi due ladri di fiori

E ti ricordi o no

Noi prima

A dirsi mai una vita come i tuoi

Sì piuttosto disperati come noi

Amore mio veramente

Se non mi ami muoio giovane

Ti chiamerò da un autogrill

Tra cento vite o giù di lì

Di amore muori veramente

Se non ti amo fallo tu per me

Ti cercherò in un vecchio film

Per sempre noi incoscienti giovani

Maledetti giovani (a fumare in quel bar)

Noi che a pezzi giovani (noi due pieni di guai)

Maledetti, noi incoscienti a dirsi ancora

Fammi una carezza amore mio

Ma che mi faccia male

Mezza sigaretta e dopo addio

Per noi incoscienti e giovani

Noi due orfanelli alla roulette

Siamo a Las Vegas sotto un led

Amore mio veramente

Se non mi ami muoio giovane

Ti chiamerò da un autogrill

Per sempre noi incoscienti giovani

Incoscienti giovani