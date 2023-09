Affari in rete/ La Meloni lascia i meloni e prende la pesca

Affari in rete

Affari in rete/ I meme più divertenti sullo spot di Esselunga

L'ultimo spot targato Esselunga e intitolato "La pesca" sta infiammando il dibattito pubblico e l'intero web. Dalla frutta per divorziati al cetriolo regalo fino alla famosa scena del film di Guadagnino: in rete è pioggia di "meme". E anche la premier finisce nel mirino degli utenti: lascia i "meloni" per l'amata pesca.

GUARDA IL VIDEO DELLO SPOT DI ESSELUNGA

ECCO I MEME PIU' DIVERTENTI SULLO SPOT ESSELUNGA

Meme sulla pesca



Meme sulla pesca



Meme sulla pesca