Alain Elkann contro i turisti vestiti male. ​​​​​​​L'intervista sul giornale d

Selvaggia Lucarelli commenta così l'intervista di Alain Elkann a Joseph Graf: "Mi piace perché è sul pezzo, sente i problemi del paese reale e non si tira indietro"

Selvaggia Lucarelli non ha resistito dal commentare un'intervista per La Stampa di Alain Elkann a François-Joseph Graf, architetto e designer che ha aperto a Londra l'albergo At Sloane, dall'emblematico titolo "I grandi alberghi vanno ripensati non si può vedere il personale in giacca e i clienti in ciabatte e pantaloncini".

Alla domanda di Alain Elkan, padre di John editore de La Stampa, su quale fosse il suo albergo parigino preferito l'archietetto ha risposto: "Gli altri grandi alberghi palaziali dovrebbero dedicarsi meglio al proprio restauro, e sapersi adattare al XXI secolo. Non si può continuare ad avere il personale di servizio in giacche da sera con i clienti in pantaloncini e ciabatte. Questi grandi palazzi erano stati costruiti per delle famiglie, per una qualità della vita oggi completamente scomparsa. Oggi devono ricreare una nuova storia dei grandi alberghi".

Al che Selvaggia Lucarelli ha così commentato su X (ex Twitter): "Mi piace perché è sul pezzo, sente i problemi del paese reale e non si tira indietro".