Finale Euro '20, forse c'è (Alberto) Rimedio. Rai: probabile falso allarme

Alberto Rimedio, finale Euro 2020: il giornalista Rai potrebbe non essere positivo. Secondo quanto risulta ad Affari da autorevoli fonti Rai, il giornalista verrà sottoposto a un test di controllo per scongiurare il rischio di un falso positivo.

È stato reso noto che tre giornalisti Rai sono risultati positivi al Covid-19. Tra questi, è risultato infetto anche Alberto Rimedio, anche se Affaritaliani è in grado di rivelare, grazie ad autorevoli fonti interne Rai, che potrebbe essere un falso allarme e che non è sicuro che salti la telecronaca. Infatti, si sta ancora aspettando il risultato del tampone molecolare fatto per scongiurare il rischio di un falso positivo.

All’arrivo della notizia dell'eventuale assenza del telecronista, i social si sono scatenati, invocando a gran voce diversi nomi in grado di sostituire la “voce” dell’Italia. Su Twitter, dove l’hashtag della sostituzione di Rimedio ha scalzato le classifiche dei trend, sfilano diversi nomi, anche se quelli più rilevanti sembrano essere tre: quelli di Bruno Pizzul, Francesco Repice e Stefano Bizzotto.

Ecco alcuni dei commenti che si possono trovare su Twitter. L’utente Danilo A, mostrando tutta la propria fiducia verso il giornalista cosentino, ha commentato: #Repice prima voce..Seconda voce Repice..a bordo campo Repice, Regia repice, interviste a fine partita Repice”.

Un altro utente di Twitter, dal nickname Fediso, invece, ha scritto nel proprio post: “Mi emoziono al solo pensiero che almeno un dirigente della Rai stia valutando Bruno #pizzul!”. O ancora, come scrive Marco Ghiotto: “Se danno la telecronaca a Bruno Pizzul giuro che guardo la Rai!! #voglioPizzul ”. Infine, sono arrivati diversi post a favore di Bizzotto.

Sempre su Twitter, Alessandro F. non ha dubbi: “Un solo nome al posto di Alberto Rimedio: Stefano Bizzotto. #ItaliaInghilterra #EURO2020” o, ancora, l’utente L’albero giUlivo, ha commentato: “Alberto #Rimedio , telecronista #Rai, tra i giornalisti al seguito degli azzurri positivi al Covid. Potrà essere sostituito da Bizzotto: serve un esperto di tuffi per commentare Sterling. #ItaliaInghilterra #ITAENG ”, non nascondendo un’evidente frecciatina verso l’attaccante inglese”.

🔵 #ItaliaSpagna. Rigori. La parata di #Donnarumma e il tiro decisivo di #Jorginho in quel che resta della voce di Francesco #Repice#ItaSpa#Euro2020

🇮🇹⚽️🇮🇹⚽️🇮🇹⚽️🇮🇹⚽️🇮🇹⚽️ pic.twitter.com/JXY5lsgBJy

— Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 6, 2021