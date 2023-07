'"Alberto Sordi Family Award 2023". Isoardi, Avati, Pucci e... I vincitori

Quest'anno, per il ventennale della scomparsa dell'Alberto nazionale, il premio si è svolto nel suggestivo Gran Teatro Alberto Sordi di MagicLand

Igor Righetti assegna l'"Alberto Sordi Family Award 2023" ad Avati, Ballantini, Beccati, Isoardi, MezzoSangue e ai direttori di RaiNews24 Petrecca e TgCom24 Pucci.



Il premio è stato ideato nel 2017 dal giornalista e conduttore radiotelevisivo Rai, cugino del grande attore. In passato lo hanno ricevuto i Premi Oscar Hellen Mirren e Colin Firth, Matt Dillon e Gina Lollobrigida.



Una parata di star del cinema, della televisione, della musica, del giornalismo e dell'imprenditoria per l'"Alberto Sordi Family Award 2023", il prestigioso riconoscimento itinerante ideato nel 2017 dal giornalista e conduttore radiotelevisivo Rai Igor Righetti, cugino del grande attore. Ogni anno viene assegnato ad artisti italiani e internazionali e a personaggi del mondo dell'informazione, della cultura e dell'imprenditoria che si sono distinti per il loro talento e per aver contribuito a far crescere, culturalmente e nello spirito critico, la società nel suo complesso.



Quest'anno, per il ventennale della scomparsa dell'Alberto nazionale, il premio si è svolto nel suggestivo Gran Teatro Alberto Sordi di MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia a Valmontone, cittadina a pochi chilometri da Roma che diede i natali al padre e al nonno dell'attore che in paese faceva il fornaio. Sono stati premiati il regista e produttore cinematografico Pupi Avati (sezione cinema) con oltre 50 film diretti all'attivo di cui l'ultimo, "La quattordicesima domenica del tempo ordinario", uscito di recente; il pittore e attore-trasformista Dario Ballantini del programma "Striscia la Notizia" (sezione arte e satira); il pluridecorato scrittore di thriller storici Lorenzo Beccati (sezione cultura), uno degli autori più importanti della storia della televisione italiana che ha firmato programmi di culto come Drive In, Lupo Solitario, Paperissima e, tuttora, Striscia la Notizia, nonché voce del Gabibbo; la presentatrice televisiva Elisa Isoardi che da settembre condurrà su Rai1 "Linea Verde Life" (sezione televisione); il rapper MezzoSangue, del quale nessuno ha mai visto il volto in quanto sempre coperto con un passamontagna diventato ormai iconico, appena uscito con il suo nuovo concept album "Sete" (sezione musica); il direttore di RaiNews24 Paolo Petrecca che ha portato al canale molte novità aumentando in modo considerevole il numero dei telespettatori (sezione giornalismo televisivo).