Alessandro Borghese: "L'imitazione di Max Giusti? E' il Borghese cattivo e io rido tantissimo. Quel conto a 4 Ristoranti..."

Alessandro Borghese: "L'imitazione di Max Giusti? E' il Borghese cattivo. Rido tantissimo. Quel conto a 4 Ristoranti..." - L'intervista

Alessandro Borghese sta per festeggiare dieci anni di 4 Ristoranti, con 120 episodi. Un programma - by Sky Original prodotto da Banijay Italia - che ha ottenuto un grande successo negli ascolti tv entrando nel cuore del pubblico...

"Dieci anni, dieci anni. Mica pochi. Uno, due, tre quattro cinque sei, sette otto, nove, dieci... In giro per tutta l'Italia e non solo. In giro per tutto il mondo. E un traguardo. Meraviglioso"

Grande traguardo, però se ripensi ai tuoi dieci anni ci racconti qualche curiosità e aneddoto carino del tuo viaggio a Quattro Ristoranti

"Se mi ricordo quando abbiamo iniziato... era tutto quanto un po' nuovo. Un format nuovo. Stavamo cercando di capire come funzionava. Ti racconto una cosa divertente.."

Prego..

"La prima serie, la prima puntata non avevamo ben chiaro, il tetto massimo di spesa dentro il ristorante, che cosa potevamo ordinare, che cosa non potevamo ordinare e dunque siamo andati a tentativi. Abbiamo fatto un primo ristorante, una bracieria con griglia... quindi due tre pezzetti di carne, una birretta tutto a posto insomma. Il conto era semplice saranno stati su 140-180€ in quattro ovviamente..."





Poi il giorno dopo...

"Arriva un ristorante di pesce, dove facciamo questi grandi plateau royal con ostriche, frutti di mare, scampi, gamberi... E sembrava un luogo dove era tutto di cristallo, molto elegante. Con una eccezionale carta degli champagne che a me piace tantissimo. Io dico sempre 'rosso d'inverno, bianco d'estate e bollicine tutto l'anno'. E allora abbiamo iniziato a ordinare. 'Tu che prendi?' 'Faccio uno spaghetto con le vongole, l'aragosta...' Poi ci siamo presi un paio di ostriche a testa, poi ci stava il pesce... Abbiamo stappato la prima bottiglia. Una in quattro? Ne abbiamo stappata un'altra... Insomma, ridendo e scherzando arriva il conto della seconda cena di quattro ristoranti che sommava circa 600 euro. Lì abbiamo capito che dovevamo darci un tetto. E abbiamo detto 'no questo potrebbe diventare esponenziale. Dobbiamo darci una regolata' Sì ci sono dei posti dove si può spendere di più perché il locale è elegante. E altri in cui bisogna regolarci"

Quindi...

"Abbiamo sistemato un po' il format, abbiamo aggiustato le regole. Però mi ricordo questo episodio con questo conto stratosferico, eravamo lì con regista, autori, produttori televisivi e ci siamo detti 'Beh, se dobbiamo fare quattro cene così, andiamo in bancarotta dopo una settimana' (ride, ndr). Insomma questo episodio me lo ricordo con grande piacere. Poi dieci anni sono tanti, quindi di episodi ce ne sono veramente moltissimi"

Noi oggi lo diamo per scontato 4 Ristoranti però ci racconti come è nato?

"Dal desiderio di fare un format nuovo, itinerante con Sky dove nel grande mercato dei format siamo andati a cercare qualcosa che potesse essere un po' un vestito su misura mia. E abbiamo individuato questo programma dove la mia figura non c'era. Erano quattro ristoratori che andavano in giro e andavano ognuno a cena nel ristorante dell'altro, parlavano di quello che si mangiava, però era tutto molto soft, molto easy..."

Non c'era gara...

"Non c'era un far vedere il luogo. Perché poi Quattro Ristoranti racconta dei posti, la parte paesaggistica della nostra bella Italia. E quindi piano piano abbiamo messo a punto la mia figura che è un po il Cicerone. Perché dico sempre ai ristoratori 'Io vi ho portato in giro... avete fatto tutto voi, io vi ho solo accompagnato in questo viaggio'. Poi il meccanismo del tavolo del confronto con le votazioni le categorie..."

Da Quattro Ristoranti all'imitazione di Max Giusti è un passo veloce. Una parodia che ha spopolato quest'anno al GialappaShow...

"Max è divertente mi ha fatto molto piacere..."





Ma te l'aveva detto prima?

"Mi aveva detto a cose fatte a me l'ha detto a cose fatte. Ed è stata una piacevole sorpresa. Max, oltre a essere un amico, è un grande professionista. E io rido tantissimo, anche perché lui un po' dice le cose che io vorrei dire ma non posso. Perché io devo essere corretto, ho a che fare comunque con i ristoratori, persone che hanno un'attività, che hanno investito del denaro, del tempo, su cui vivono famiglie... Quindi è un gioco serio sotto un certo profilo. Non è che si può giocare troppo su determinate cose, io ho un approccio di professione male mentre Max può divertirsi, lui può dire quello che io vorrei dire..."

E' il Borghese cattivo...

"Sì, è cattivissimo me. Peraltro lui faceva il doppiaggio di Cattivissimo me. Quindi ci sta tutto..."

La cosa che mi ha divertito di più della sua imitazione?

"Beh, ma lui è ha proprio il mio modo di fare quando sto con i concorrenti quando mi siedo al tavolo. E' riuscito a prendere gli spezzoni del programma, tra i freeze, le interpretazioni... Si è studiato le puntate in una maniera corretta. Ha preso i vari aneddoti, è quasi naturale perché quando un concorrente ti dà un 'due' è perché ha fatto strategia. E quindi è un po cattivello..."

Ti piacerebbe fare un duetto con lui?

"Beh, non sarebbe male. Dai su, non sarebbe male. 'Max dai, improvvisiamo qualcosa'..."

E poi...

Alessandro Borghese tra 4 ristoranti che torna e l'imitazione di Max Giusti al GialappaShow, la video intervista

Quando torna Alessandro Borghese 4 Ristoranti in tv

Il van di Alessandro Borghese riparte domenica 22 dicembre alle 21,15 (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, oltre a SkyGo per gli abbonati alla pay tv di Comcast) per un viaggio speciale: la nuova edizione di 4 Ristoranti sarà festa in onore dei dieci anni dello show che mette in competizione tra loro i ristoratori migliori d’Italia.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti, 3 puntate evento e Lillo special guest star

I dieci anni di 4 Ristoranti vedranno Alessandro Borghese alle prese con 3 puntate evento con una costruzione speciale. In due di queste serate il “campo di gara” si estenderà e in sfida ci saranno 4 ristoratori specializzati sullo stesso piatto ma residenti in altrettante regioni d’Italia.

Nella prima, 4 pizzaioli si affronteranno per eleggere la Migliore pizzeria contemporanea d’Italia.

Nella seconda, 4 ristoratori si contenderanno il titolo di Migliore ristorante con laboratorio di pasta fresca d’Italia.

Nella terza serata-evento, per la prima volta nella storia dello show Alessandro Borghese accoglierà al suo fianco un ospite super esperto sul tema della puntata: sarà Lillo, protagonista della puntata che cercherà la Migliore osteria verace di Roma Est, la zona della Capitale che ha dato i natali all’attore.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti, il viaggio della nuova edizione

Le puntate più “tradizionali” di 4 Ristoranti vedranno Alessandro Borghese da Lampedusa a Carrara, passando per Canavese (Piemonte), Senigallia (in provincia di Ancona), Viterbo, Trani, la riva trentina del Lago di Garda, Cremona e provincia, Treviso.