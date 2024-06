Amadeus, Identity sul Nove? Soliti Ignoti con un ingrediente di... Affari Tuoi

Amadeus prepara il debutto sul Nove con Identity (I Soliti Ignoti di Warner Bros Discovery)

Amadeus e il Nove si preparano in vista del debutto in autunno quando partirà la sfida a Rai1 (che vedrà Stefano De Martino in plancia di comando di Affari Tuoi) e Canale 5 (tra le novità della prossima stagione il probabile ritorno de La Ruota della Fortuna, dopo il maggio da record di Gerry Scotti). Come noto, nelle scorse settimane, Laura Carafoli, responsabile dei contenuti Sud Europa del gruppo Warner Bros. Discovery, aveva ufficializzato che nel preserale andranno in onda i Soliti Ignoti. Che cambierà nome (essendo la Rai la detentrice del titolo) e si chiamerà Identity.

Amadeus sul Nove, casting per Identity al via

Il programma di Amadeus sulla rete ammiraglia di Warner Bros Discovery verrà prodotto da Endemol Shine Italy (a cui fa capo anche Affari Tuoi, oltre alla vecchia versione de I Soliti Ignoti) che, secondo quanto riporta il sito Davide Maggio, ha aperto i casting per i concorrenti. I ruoli, per cui sarà possibile candidarsi? Le "identità nascoste" (i partecipanti di cui bisogna indovinare il mestiere o particolarità) i vari performer che si esibiranno nel corso delle serate e il concorrente delle varie puntate.

Amadeus e i Soliti Ignoti del Nove, concorrenti in coppia come ad Affari Tuoi

E sul concorrente di Identity emerge una novità. "Quest’ultimo non sarò solo ma – stando alla call to action – proverà a vincere il montepremi in palio con un partner o un familiare. Ebbene sì, una novità per I Soliti Ignoti che richiama Affari Tuoi, in cui i pacchisti, nel momento della loro partita, sono accompagnati da amici o parenti", spiega davidemaggio.it. Insomma, Identity punterà sulla grande qualità di Amadeus nell'interagire con le coppie di concorrenti sullo stile dell'altro suo grande programma di successo negli anni Rai, ossia Affari Tuoi.