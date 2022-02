Amadeus, la rivelazione di Claudio Cecchetto: "Assunto grazie a una bugia"

Amadeus, una carriera iniziata da una bugia. Claudio Cecchetto: "Disse di vivere a Milano, per questo lo presi a RadioDeejay"

"La carriera di Amadeus è iniziata con una bugia". A rivelarlo è Claudio Cecchetto, lo scopritore di talenti per eccellenza. Fu proprio lui, che tra gli altri scoprì Jovanotti, Fiorello e Gerry Scotti, ad assumere “mister Sanremo”. “Stavo presentando il Festivalbar, Salvetti mi disse di questo ragazzo di Verona. 'Sembra simpatico', mi fa. Così ho conosciuto Amadeus e l’ho convocato a Radio Deejay. Lì c’è la storia abbastanza nota della bugia", spiega al Corriere del Veneto per poi scendere nel dettaglio.

Cecchetto: "Amadeus con quella bugia mi fede capire di tenerci"

"Pensavo avesse problemi a trasferirsi a Milano. Lui però disse che aveva già un posto dove dormire perché lavorava spesso in città. Dopo un mese mi confidò che si alzava presto ogni mattina per venire in treno da Verona. Una bugia detta per non crearci problemi: mi fece capire che ci teneva". E infatti quella piccola menzogna gli permise non solo di avere il posto in radio, ma anche di diventare l'Amadeus che tutti oggi conoscono.

Claudio Cecchetto, il talent scout si candida a sindaco di Sanremo

Comunque, ora Cecchetto cerca successi in nuovi settori, come la politica. Come riporta Liberoquotidiano.it, il produttore discografico ha infatti deciso di candidarsi a sindaco di Riccione: "Stiamo ancora lavorando alla lista, ma il nome c'è già ed è Lista Civica Cecchetto". Non manca neppure lo slogan. Il talent scout punta a "Riccione, che spettacolo!". Dove per spettacolo si vuole intendere la sua bellezza, il mare, il cibo e le discoteche. E proprio per la sua bellezza, Cecchetto spera di ritornare il prima possibile alla normalità dopo i difficili mesi passati a causa del Covid.

