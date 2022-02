Zona Bianca passa alla domenica, è sfida nel prime time tra Brindisi e Giletti

Zona Bianca si sposta a domenica, sfida a colpi di attualità tra Giuseppe Brindisi e Massimo Giletti nel prime time

Cambio di programma. Giuseppe Brindisi e “Zona Bianca” si spostano al prime time della domenica (e Controcorrente di Veronica Gentili passa al mercoledì sera). A darne l’annuncio, lo stesso conduttore del talk-show di Rete4. La decisione di Mediaset arriva a pochi giorni di distanza dalla scelta di La7 di riportare Giletti e “Non è L’Arena” alla domenica, togliendo il suddetto programma dal mercoledì.

Nella messa in onda infrasettimanale, Giletti si era già dovuto scontrare con Zona Bianca, che da mesi presidiava stabilmente il mercoledì. Nel dettaglio, i due colossi della televisione si erano sfidati per circa quattro mesi e il programma di Rete 4 era arrivato addirittura a tallonare “Non è l’Arena” nelle ultime puntate. Un testa a testa che, forse, ha “gasato” il Biscione, ora spinto dalla volontà di un ulteriore scontro diretto. Scontro che, questa volta, si ripeterà di domenica.

Zona Bianca, cambio di programma: si passa alla domenica. Si riapre lo scontro diretto con Massimo Giletti e Non è l'Arena

Per provare a dare una spiegazione più approfondita a questo cambio di palinsesto, Affaritaliani.it ha interpellato il massmediologo Klaus Davi. Il quale ha spiegato: “É la prova che investire e credere in un programma alla fine paga. In poco tempo, Rete 4 ha creato una produzione leader del palinsesto italiano. Ritengo che Mediaset abbia voluto cavalcare l’onda del successo di Zona Bianca, mettendolo in competizione con un ‘mostro sacro’ come Giletti e la sua ‘Arena’. Secondo me, il confronto potrà essere divertente. Non resta che aspettare domenica. Comunque, basti guardare anche l’affermarsi di Veronica Gentili e Barbara Palombelli, con i programmi Controcorrente e Stasera Italia”.

Tv, Zona Bianca passa alla domenica: Veronica Gentili saluta Controcorrente

Con il cambio di palinsesto di Zona Bianca (condotto da Giuseppe Brindisi) che passa dal mercoledì al prime time della domenica, Veronica Gentili vede sfumare la messa in onda del suo Controcorrente che viene (anzi, veniva) trasmesso proprio di domenica. Anche se in questo momento non si hanno avuto conferme, le prime voci di corridoio suggeriscono il passaggio della Gentili e del suo programma su Rete 4 al mercoledì, al posto del talk-show di Brindisi.

