Amica Chips, lo spot "Il divino quotidiano". Nuova campagna di comunicazione

Amica Chips, on air lo spot "Il divino quotidiano". La campagna di comunicazione

Amica Chips lancia la campagna di comunicazione con lo spot tv “Il divino quotidiano”. Adv realizzata da Lorenzo Marini Group. "Una comunicazione fuori dagli schemi tradizionali con un linguaggio ironico, forte e trasgressivo, destinato a colpire un target giovane non abituato a messaggi televisivi tradizionali ma a stilemi narrativi social".

Lo spot sono vede come protagonista le novizie in un monastero, in fila verso l’altare. La prima novizia sta per ricevere la comunione dal prete celebrante e in quel momento si sente il suono di una patatina croccante...

Lo spot 30” Amica Chips è sulle reti Mediaset, Cairo e sulle CTV, oltre che sui canali digitali. Campagna con un sistema di comunicazione integrato teso a massimizzare l’impatto e la copertura di un target 18 – 54 anni, con particolare focus per la parte più giovane (18 -35) sui canali digital e social. Il planning è gestito da Media Club (GroupM).

Amica Chips, guarda lo spot "Il divino quotidiano"