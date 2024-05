Maria De Filippi fa il vuoto: stacca Fabio Fazio. Super Toffanin. Programmi social, la top-10

Amici di Maria De Filippi è un rullo compressore sui social. Ma Che tempo che fa di Fabio Fazio accelera. Bene The Voice dfi Antonella Clerici e... La classifica

Amici, Che tempo che fa e Verissimo: De Filippi, Fazio, Toffanin sul podio dei programmi social

Amici di Maria De Filippi fa il vuoto, poi Che tempo che fa di Fabio Fazio e Verissimo di Silvia Toffanini: è il podio di aprile 2024 nella classifica programmi tv attivi sui social elaborata da Sensemakers in collaborazione con Primaonline.it Una classifica che consolida tre volti amati dal pubblico del piccolo schermo e della rete e al tempo stesso tre brand televisivi più che consolidati. La prova? Un anno fa di questi tempi il terzetto era ugualmente al comando come oggi.

Amici di Maria De Filippi leader social

Amici è un fenomeno clamoroso sui social (Instagram e TikTok in primis intercettando il pubblico giovane): il talent show di Maria De Filippi tocca 77,2 milioni di video views e quasi 10 milioni di interazioni (9,8 e +31% e un milione in più dello stesso mese nel 2023), ne ha 3 mln di vantaggio sul talk show del Nove, Che tempo che fa.

Che tempo che fa di Fabio Fazio cresce

Per Fabio Fazio, dopo una stagione da record negli ascolti tv (qui i dati che la riassumono nel migliore dei modi), la soddisfazione di essere al top anche sui social: sale al secondo posto del mese con 6,6 milioni di interazioni (+25% addirittura con 2 mln in più di aprile 2023). L'unico neo è il calo delle video views a 17,6 milioni (-31%). Post performanti? "Gli auguri per i compleanni di Alberto Angela e Fiorella Mannoia performano al meglio su Facebook, mentre le immagini riprese dall’intervista a Zendaya raggiungono più efficacemente l’audience di TikTok e Instagram", sottolinea Prima Online. La morale è che il programma di Fabio Fazio non ha risentito del trasloco tv (da Rai3 al Nove) neppure sui social.

Verissimo, Silvia Toffanin podio social

Il podio è completato da Verissimo: il rotocalco di Silvia Toffanin in onda su Canale 5 è terzo sfiorando le 3 milioni di interazioni mensili (2,8) e si difende più che bene sul fronte video (17,8 mln poco più di Che tempo che fa).

The Voice e Le Iene in top-5. Isola dei Famosi accelera sui video

Da segnalare in top-5, The Voice di Antonella Clerici (in onda su Rai1 con lo spin off del talent, ‘The Voice Generations’ che ha proposto 2 puntate speciali a metà aprile), forte nelle interazioni (2,1 milioni) e fortissimo nelle video views (26,8) e Le Iene (rispettivamente 2,1 mln e 15,3 mln) che precedono l'Isola dei Famosi (partita nel mese di aprile) a quota 1,9 milioni di interazioni (ma ben 28,9 video visti).

La top dieci viene completata dal settimo posto di ‘Pechino Express’, poi ‘Striscia la Notizia’, ‘Uomini e donne’ e 'X Factor' (che resta caldo anche quando non è in onda).