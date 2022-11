Anticipazioni Report: affari di Andrea Pezzi. Fatturato da 100mila € a 54mln

Anticipazioni Report: da veejay di Mtv a uomo di fiducia di Vivendi

Torna su Rai Tre questa sera in prima serata la trasmissione d'inchiesta di Sigfrido Ranucci Report. Occhi puntati sugli affari d'oro tra il patron di Tim Vivendi e Andrea Pezzi, l'ex veejay di Mtv, ora imprenditore e diventato uomo di fiducia del miliardario francese. Nei prossimi mesi - si legge sul Fatto Quotidiano - il governo Meloni potrebbe trovarsi a discutere della strategica partita delle rete unica anche con un ex conduttore televisivo, ex socio di Berlusconi e di uno dei finanziatori di Renzi, che oggi fa affari d’oro con Tim. Dopo la collaborazione con Infront, multinazionale dei diritti televisivi, dove ha saldato il rapporto con l'attuale ad della Lega Calcio Luigi De Siervo, oggi Pezzi è l’uomo di fiducia dell'azionista di maggioranza di Tim, Vivendi, e del suo presidente, Arnaud De Puyfontaine, braccio destro del gran capo Vincent Bollorè. Report ha ricostruito il ruolo che avrebbe ricoperto in alcune delicate partite.

L'ultima - prosegue il Fatto - è lo sfortunato accordo tra Tim e Dazn per i diritti della Serie A, sotto controlli interni del colosso italiano per presunte anomalie, che è costato perdite per mezzo miliardo, ma su cui Pezzi ha negato qualsiasi ruolo. Guida comunque una società il cui fatturato è passato nel 2020 da 100mila euro a 54 milioni, di cui 28 arrivano da Tim che gli ha affidato diversi contratti, tra cui l'esclusiva della pubblicità digitale (5 milioni l'anno per 5 anni). In pratica è advisor di Vivendi, ma al contempo fa affari milionari con Tim, di cui Vivendi è primo azionista. A Report Pezzi spiega di essere un “traduttore culturale tra l’approccio cartesiano dei francesi a quello troppo machiavellico ”di alcune partite del nostro paese”, nega di essere il tramite di Vivendi con le istituzioni italiane ma ammette di aver, in alcuni casi, riportato a queste ultime le posizioni del gruppo francese.