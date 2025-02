Chi è Antony Sansone, il tiktoker che ha invaso Roccaraso e mandato su tutte le furie Borrelli e Parenzo

Antony Sansone è tra i protagonisti dell'invasione di turisti napoletani a Roccaraso. In pochi giorni ha litigato con il sindaco del Comune abruzzese, il deputato Borrelli e David Parenzo

Antony Sansone è uno dei protagonisti della vicenda di Roccaraso, località sciistica abruzzese letteralmente invasa da 10mila turisti napoletani dopo essere stata promossa sui social da tiktoker come Rita De Crescenzo. Sansone era presente a Roccaraso la domenica successiva alla prima ondata, dove non c'è stato il boom di presenze che in molti si aspettavano, ma è riuscito comunque a far parlare di sè.

Come molti fenomeni social partenopei, Antony Sansone nasce nel settore della piccolissima ristorazione con un chiosco a Casoria in cui vende pannocchie bollite o arrostite condite con gli ingredienti più insoliti, come ad esempio la Nutella. Col tempo si è fatto conoscere su TikToK grazie al tormentone "Ma c're, zucchr!" (Ma che cos'è, zucchero?) con cui commenta i suoi prodotti. "Zuccheri" poi è il nome con cui ha battezzato i propri follower.

Partendo dal chiosco, Antony Sansone ha aperto un suo pub e si è poi dedicato all'organizzazione di gite fuori porta. Proprio quest'ultima attività ha portato allo scontro con il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, accusato di aver "screditato" in qualche modo il suo lavoro: "Abbiamo portato qui 200mila euro, dovreste chiedere scusa al popolo napoletano". Il sindaco ha risposto che non c'è stata alcuna offesa ma ha anche sottolineato che ci vorrebbe maggiore rispetto del territorio considerando la tanta spazzatura lasciata sulle strade dai turisti campani.

Antony Sansone poi ha avuto uno scontro ben più accesso con Francesco Emilio Borrelli, deputato napoletano dell'Alleanza Verdi-Sinistra, giunto a Roccaraso dopo le polemiche della domenica precedente. "Vergognatevi. Napoli non c’entra con voi. Noi siamo la Napoli di Sophia Loren, dei De Filippo e non della camorra e della criminalità", ha accusato Borelli. "Sono pulito, mi sono realizzato e non possono etichettare tutta Napoli così. Noi influencer siamo la realtà", ha risposto Sansone.

Il giorno successivo Antony Sansone è stato ospite a L'Aria Che Tira su La7 ed è riuscito a litigare anche con il conduttore David Parenzo dopo che in collegamento ha attaccato nuovamente Borrelli. "Siccome lei prima di venire qui, mi aveva chiesto pure il gettone di presenza e io le ho detto che non pago nessuno in questa trasmissione, se lei viene qui a fare i cazzi suoi, io la mando in quel paese", ha detto Parenzo prima che Antony Sansone chiudesse il collegamento.