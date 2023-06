Apple lancia Vision Pro. Il futuro è qui, ma il prezzo è più che proibitivo

Vision Pro, Apple lancia il suo primo visore di realtà virtuale e aumentata

Dopo anni di attesa sono finalmente arrivati. Apple ha presentato Vision Pro: il suo primo visore per la realtà virtuale e aumentata. E il risultato, per ora, sembra essere all’altezza delle aspettative. A primo impatto, l’atteso prodotto del colosso di Cupertino sembra proprio una maschera da sci.

Nel dettaglio, la parte interna del visore comprende due schermi con risoluzione a 4K, uno per ogni occhio, e il computer che fa funzionare l’intero dispositivo. Completano il visore una guaina di tessuto per farlo aderire al viso e una banda elastica da tenere intorno alla testa. I vari componenti sono personalizzabili e ci sono lenti apposite per chi indossa occhiali da vista.

Ma, dunque, si può vedere attraverso i Vision Pro? No, ma grazie a un set di 12 fotocamere, il visore riprende ciò che si ha intorno e lo proietta sui due schermi ad alta definizione al suo interno. A questa ripresa, rigorosamente in tempo reale, il dispositivo aggiunge elementi virtuali, come le icone delle varie applicazioni che si possono utilizzare con il visore.