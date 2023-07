Apple Vision Pro, già dimezzata la produzione: troppi ostacoli. Ecco quali

Apple Vision Pro troppo sofisticato, Cupertino dimezza la produzione

A un mese dalla presentazione, iniziano i primi guai per Apple Vision Pro. Il visore di realtà aumentata del colosso di Cupertino sembrerebbe essere molto lontano dalle previsioni di vendita iniziali. Infatti, Apple era convinta di poter raggiungere un milione di unità vendute già nei primi 12 mesi dall’ingresso nel mercato, ma ha dovuto fare i conti con alcune problematiche legate alla produzione.

Secondo quanto rivela il Financial Times, che cita due persone vicine ad Apple e Luxshare (il produttore a contratto cinese che inizialmente assemblerà il dispositivo), il Big Tech di Cupertino si sta preparando a produrre meno di 400.000 unità. In più. due dei fornitori cinesi di alcuni componenti chiave per Vision Pro, hanno detto al Times che Apple ha chiesto loro una quantità sufficiente per 130.000-150.000 unità nel primo anno. Numeri evidentemente parecchio distanti dal sogno del milione di unità inizialmente previsto.