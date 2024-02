Ascolti, Giletti torna in Rai e incassa il 20% di share con La TV fa 70

Ascolti tv ieri 28 febbraio 2024: bene Chi l'ha visto? (10,7%) mentre scende Fuori dal Coro (4,5%)

Rai1 vince negli ascolti tv del mercoledì con La TV fa 70, programma condotto da Massimo Giletti per festeggiare i 70 anni della televisione che è stato seguito da 2.511.000 spettatori pari al 20% di share. Medaglia d'argento per Canale 5 con il Grande Fratello, che ha incollato al video 2.239.000 spettatori con il 16.5% di share. Terzo posto per Chi l'ha visto? su Rai3 con 1.855.000 spettatori pari al 10.7% di share. La scorsa settimana Federica Sciarelli aveva ottenuto 1.707.000 spettatori pari al 10.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 28 febbraio 2024 per le altre reti: Mare fuori su Rai2 con 995.000 spettatori (5.7%), Taken 3 - L'ora della verità su Italia 1 con 1.439.000 spettatori (7.7%), Fuori dal coro su Rete 4 con 670.000 spettatori (4.5%). Nella precedente puntata Mario Giordano aveva chiuso con 745.000 spettatori (5.3%). la replica di Una giornata particolare - I Medici La congiura dei pazzi su La7 con 899.000 spettatori (4.9%), Italia's Got Talent su TV8 con 560.000 spettatori (3%), Stargate sul Nove con 320.000 spettatori (1.8%).