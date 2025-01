Ascolti tv, Grande Fratello crolla. Del Debbio mette al tappeto Formigli, Amadeus non si rialza - Top e Flop Auditel

Ascolti tv ieri 16 gennaio 2025: Un passo dal cielo manda ko Il Grande Fratello

Un passo dal cielo vale a Rai1 il primo posto negli ascolti tv della prima serata con 4.101.000 spettatori pari al 22.6% di share.

Il Grande Fratello su Canale 5 cala ancora a 1.944.000 spettatori per il 14.8% di share. Il reality condotto da Alfonso Signorini il lunedì era già sceso rispetto alla puntata precedente a 2.260.000 spettatori (17%).

Sul podio degli ascolti tv, Harry Potter e la pietra filosofale su Italia 1 con 1.197.000 spettatori (7.2%),

Ascolti tv, Dritto e rovescio vs Piazzapulita: Del Debbio stende Formigli

Dritto e rovescio su Rete 4 con ospite il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi arriva a 1.094.000 spettatori (7.4%). Paolo Del Debbio la scorsa settimana aveva interessato 1.011.000 spettatori (7%). Piazzapulita su La7 invece cala a 826.000 spettatori (5.8%). Nella precedente puntata Corrado Formigli aveva raggiunto 914.000 spettatori (6.4%).

Ascolti tv, Chissà chi è Speciale di Amadeus ancora basso

Amadeus in prima serata aveva fatto bene in autunno con La Corrida, mentre Chissà chi è non ingrana. Dopo i risultati in access tra settembre e dicembre, anche lo Speciale sul Nove fatica: 427.000 spettatori (2.4%). Nella prima puntata di questa serie andata in onda la scorsa settimana aveva intrattenuto 435.000 spettatori (2.4%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 16 gennaio 2025 per le altre reti

Ascolti tv, Geppi Cucciari porta Rai3 sopra al 6%

The Rookie su Rai2 con 575.000 spettatori (3.1%), Splendida cornice di Geppi Cucciari su Rai3 con 1.020.000 spettatori (6.1%), Armageddon - Giudizio finale su TV8 con 377.000 spettatori (2.3%)