Ascolti Tv, 20% di share per lo speciale di Techetè su Maria Giovanna Elmi

Uno share del 70,90%% con picchi di oltre il 20% per Techetè che ieri ha festeggiato gli ottant’anni di Maria Giovanna Elmi, presentatrice e conduttrice tra le più amate della Tv italiana, che ieri ha spento ottanta candeline. Techetè ha dedicato alla Signorina buonasera l’intero lungo spazio, dal mix della conduzione di due Festival di Sanremo alle recitazioni in alcuni film, fino ad alcune sue canzoni racchiuse nell’album Barbi (dal nome della celebre bambola Barbie con riferimento al suo aspetto fisico). Come per magia, gli ascolti sono volati. Confezionato da Massimiliano Canè, Techetè è stato infatti il programma con il maggiore share d’ascolto dell’intera giornata tra tutte le reti generaliste e satellitari con tre milioni e mezzo di spettatori, tanti quanti una puntata di Amici o Temptation Island!

“Invincibile Maria Giovanna”: questo il titolo dello speciale ricavato dal singolo “Invincibile Dirigibile” sigla del programma tv per bambini condotto per due anni consecutivi su Rai Uno proprio da Maria Giovanna Elmi.

Il successo registrato dalla puntata di ieri è la dimostrazione che c’è un folto e sano pubblico disposto a seguire prodotti televisivi seri, intelligenti e garbati. Un pubblico di cui bisogna tenere conto, nostalgico della professionalità e dell’educazione che contraddistinguevano i programmi televisivi di una volta. Ieri, Massimiliano Canè ha insegnato tutto questo. Chissà che quanto è accaduto non sia foriero di un ritorno della Elmi e delle sue colleghe in Tv.