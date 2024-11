Ascolti tv, Del Debbio cala l'asso Giambruno: Formigli ko tecnico. Don Matteo-Endless Love, chi ha vinto. Le Iene spinoff... Top e Flop

Ascolti tv ieri 28 novembre 2024: Don Matteo cresce e batte Endless Love

Rai1 si conferma al primo posto negli ascolti tv del giovedì grazie a Don Matteo, che risale a 4.076.000 spettatori (22.1%). Nella precedente puntata era sceso a 3.759.000 spettatori (20.7%). A seguire Endless Love su Canale 5 con 2.603.000 spettatori (13.8%). Anche la fiction turca cresce rispetto alla scorsa settimana (2.350.000 spettatori - 12.6%).

Ascolti tv, Le Iene spinoff bene su Italia 1

Le Iene con il nuovo spinoff "La Cura - Tutto ciò che devi sapere per stare meglio" incentrato sulla salute e condotto da Gaetano Pecoraro interessano 940.000 spettatori (7.7%). Il programma bissa il risultato dell'altro spinoff Inside (926.000 spettatori - 7.7%).

Ascolti tv, Del Debbio con Giambruno stende Formigli e Piazzapulita

Dritto e rovescio su Rete 4 con l'intervista ad Andrea Giambruno, che ha ufficialmente chiesto scusa alla premier Giorgia Meloni, vince la sfida dei talk con 972.000 spettatori (6.6%). La scorsa settimana Paolo Del Debbio aveva chiuso con 858.000 spettatori (5.9%). Piazzapulita invece con un reportage sui medici americani impegnati a prestare soccorso nelle terapie d'urgenza di Gaza scende a 776.000 spettatori (5.3%). Nella precedente puntata Corrado Formigli aveva raggiunto 797.000 spettatori (5.7%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 28 novembre 2024 per le altre reti: Delitti in famiglia - Il caso Poggi su Rai2 con 610.000 spettatori (3.1%), Splendida cornice su Rai3 con 994.000 spettatori (5.7%), la partita Real Sociedad-Ajax di Europa League su TV8 con 499.000 spettatori (2.4%), Il contadino cerca moglie sul Nove con 439.000 spettatori (2.3%).