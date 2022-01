Ascolti TV, Controcorrente supera In Onda nello share ma non negli spettatori

Ascolti TV, il talk con Veronica Gentili arriva a 685mila spettatori per il 3,9% di share. In Onda si ferma al 3,7% ma ottiene 903mila spettatori

'La Sposa' su Ra1 è stato il programma che ha ottenuto i migliori ascolti TV prima serata della domenica. La fiction è stata vista da 6.925.000 spettatori pari al 31.8% di share. Medaglia d'argento per 'Avanti un Altro! Pure di Sera' su Canale 5 con 2.689.000 spettatori pari al 12.1% di share. Terzo posto per Rai2 con 'The Rookie', che incollato al video 1.017.000 spettatori (4%).

Completano la classifica degli ascolti TV prima serata: 'Deadpool 2' su Italia 1 con 996.000 spettatori (4.4% di share), 'Che Tempo che Fa' su Rai3 con 2.527.000 spettatori (10.1%) e 'Che Tempo che Fa – Il Tavolo' con 1.522.000 spettatori (7.8%), 'Controcorrente' su Rete 4 con 685.000 spettatori (3.9%), 'In Onda Prima Serata' su La7 con 903.000 spettatori (3,7%), 'Un Amore Inaspettato' su TV8 con 298.000 spettatori (1.3%) e 'The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo' sul Nove con 547.000 spettatori (2,5%).

Ascolti TV access prime time

Rai1 si conferma al primo posto negli ascolti TV anche nell'access prime time con 'PrimaFestival', che ottiene il 18.8% di share con 4.619.000 spettatori, e 'Soliti Ignoti – Il Ritorno' con il 22% con 5.558.000 spettatori. 'Paperissima Sprint' su Canale 5 arriva a 3.322.000 spettatori con uno share del 13.2%. 'NCIS' su Italia1 si ferma a 1.329.000 spettatori (5.3%). 'Controcorrente' su Rete 4 è stato visto da 1.198.000 spettatori nella prima parte (4.9%) e 1.159.000 (4.6%) nella seconda. La presentazione di 'Che Tempo che Fa' su Rai3 stata vista da 2.021.000 spettatori con l’8.5% di share. Su La7 'In Onda' raggiunge il 5.2% di share con 1.290.000 spettatori.