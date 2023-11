Ascolti tv, Ore 14 sopra il 7% di share. Continua il calo di Pomeriggio 5

Ascolti tv ieri 9 novembre 2023: Pomeriggio Cinque scende a 1.4 milioni di spettatori per il 14,6% di share

Buone notizie per Milo Infante negli ascolti tv ieri 9 novembre 2023. Il suo programma Ore 14 su Rai2 ormai si è assestato sul 7%, un risultato non scontato e in crescita rispetto allo scorso anno. Ieri infatti ha ottenuto 788.000 spettatori pari al 7.1% i share. Il mercoledì invece aveva ottenuto 881.000 spettatori (7.7%).

Anche Caterina Balivo con La Volta Buona non subisce scossoni in termini di ascolti tv ma i numeri non sembrano soddisfare per niente i vertici della Rai. Il programma ieri ha chiuso con 1.380.000 spettatori (11.8%) nella prima parte e 1.408.000 spettatori (14.2%) nella seconda parte. Il mercoledì era arrivato a 1.430.000 spettatori (11.7%) nella prima parte e 1.435.000 spettatori (14.4%) nella seconda parte.

Pomeriggio Cinque continua invece a scendere negli ascolti tv. Il programma di Canale 5 condotto da Myrta Merlino arriva ieri a 1.426.000 spettatori (14.6%) nella prima parte e 1.431.000 spettatori (12.9%) nella seconda parte (I Saluti a 1.355.000 e l’11.2%). Il giorno prima aveva invece radunato 1.350.000 spettatori (15%) nella prima parte e 1.449.000 spettatori (13.6%) nella seconda parte (I Saluti a 1.495.000 e il 12.5%).

Si mantiene invece sui propri livelli La Vita in Diretta con 1.663.000 spettatori (17.5%) nella presentazione e di 2.239.000 spettatori (19.6%) nella puntata. Il programma di Rai1 condotto da Alberto Matano arriva a 1.805.000 spettatori (20%) nella presentazione e 2.176.000 spettatori (19.7%) nel programma.