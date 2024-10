Ascolti tv, battaglia al fotofinish tra Ballando con le stelle e Tu si que vales: i numeri del sabato sera

Ascolti tv, la sfida del sabato sera tra Ballando con le stelle e Tu si que vales

Battaglia tra lo show di Rai1 Ballando con le stelle e Tu si que vales: nella serata di ieri, sabato 12 ottobre 2024, la terza puntata del programma condotto da Milly Carlucci ha conquistato 3.950.000 spettatori pari al 22.4% di share nel segmento Tutti in Pista dalle 20:43 alle 21:14 e 3.419.000 spettatori pari al 25.9% dalle 21:18 alle 1:16. Mentre su Canale5 la quarta puntata di Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 3.530.000 spettatori con uno share del 25.7% dalle 21:19 alle 00:58 (Buonanotte a 1.149.000 e il 19.1%). In sovrapposizione dalle 21:20 alle 00:58 Ballando con le Stelle ottiene 3.514.000 spettatori (25.62%) vs Tú Sí Que Vales 3.529.000 spettatori (25.73%).

Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 709.000 spettatori pari al 4% e F.B.I. International 716.000 spettatori pari al 4.3%. Su Italia1 L’era glaciale ha radunato 687.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Gabriella raggiunge 424.000 spettatori e il 2.5%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine totalizza un a.m. di 349.000 spettatori (2.8%).

Su La7 In Altre Parole conquista 874.000 spettatori con il 5.1% dalle 20:42 alle 23:18. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 404.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 301.000 spettatori (2.1%) nel secondo episodio. Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 391.000 spettatori con il 2.5%. Sul 20 Today You Die è seguito da 317.000 spettatori (1.8%). Su Rai4 On the Edge è scelto da 160.000 spettatori (0.9%). Su Iris Il collezionista interessa 388.000 spettatori pari al 2.3%. Su RaiMovie Un matrimonio da favola è visto da 169.000 spettatori e l’1%.