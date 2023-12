Ascolti tv, Ballando fa il botto e vince la serata: sfiorato il 25% di share

Ascolti tv, Ballando batte il GF e sfiora il 25% di share

Nella serata di ieri, sabato 16 dicembre 2023, su Rai1 la semifinale di Ballando Con Le Stelle, dalle 21:29 all’1:40, ha conquistato 3.189.000 spettatori pari al 24.9% (Tutti in Pista a 3.819.000 e il 20.9%). Su Canale5 Grande Fratello, dalle 21:39 all’1:30, ha raccolto davanti al video 2.290.000 spettatori con uno share del 17.8% (Night: 936.000 – 18.2%, Live: 535.000 – 13.5%).

Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 869.000 spettatori con il 4.8% mentre F.B.I. International raggiunge 754.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 Il GGG – Il Grande Gigante Gentile ha radunato 1.163.000 spettatori (7%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta coinvolge 627.000 spettatori e il 4.1% (presentazione a 525.000 e il 2.9%). Su Rete4 Johnny Stecchino totalizza un a.m. di 814.000 spettatori (5.1%).

Su La7 In Altre Parole ha registrato 891.000 spettatori con il 5.1%. Su Tv8 4 Hotel sigla 355.000 spettatori (2%) e 4 Ristoranti raccoglie 290.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Freddie Mercury – L’Uomo Dietro il Mito cattura l’attenzione di 323.000 spettatori con l’1.8%. Sul 20 Contract to Kill arriva a 468.000 spettatori (2.7%). Su Iris Extreme Measures – Soluzioni Estreme ha raggiunto 428.000 spettatori (2.5%). Su RaiPremium Un Professore 2 in replica raccoglie 182.000 spettatori (1.3%). Su La5 Rosamunde Pilcher colleziona 411.000 spettatori pari al 2.3%. Su TopCrime Poirot è la scelta di 306.000 individui (1.8%).